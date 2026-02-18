به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روز چهارشنبه ۲۹بهمن ماه ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور رئیس قوه قضائیه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و اکثریت اعضاء برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص پیش نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی و استماع توضیحات رئیس کل بانک مرکزی، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و در نهایت، یک بند از پیشنویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی را در خصوص «انحصار حق تولید و انتشار پول ملی و حکمرانی پول ملی به بانک مرکزی» را به تصویب رساندند.

در ابتدای این جلسه، دریابان علی شمخانی، دبیر شورایعالی دفاع گزارشی از مباحث دفاعی و همچنین روند مذاکره غیرمستقیم هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عمان به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرد.

حق تولید و انتشار پول ملی در انحصار بانک مرکزی است. پول ملی تنها مبنای محاسبه دارای قوه ابراء در مبادلات داخلی بوده و حکمرانی پول ملی بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.