احمدی: تأمین مرغ در کردستان پایدار است؛ کمبودهای اخیر مقطعی بود

حامد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش وضعیت بازار مرغ استان که در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تنظیم شده است، میزان جوجه‌ریزی در دی‌ماه سال جاری به ۴ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۷۳۴ قطعه رسیده است.

وی افزود: همچنین میزان جوجه‌ریزی در آذرماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بوده که این آمار نشان‌دهنده وضعیت مطلوب تولید و برنامه‌ریزی مناسب در واحدهای مرغداری استان است.

تعادل میان کشتار و توزیع مرغ

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، میزان کشتار مرغ در استان ۲۱۰ تن بوده و همین میزان نیز در سطح بازار استان توزیع شده است که بیانگر تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا است.

احمدی با اشاره به دلایل کمبود مقطعی مرغ در بازار گفت: حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و وابستگی این نهاده‌ها به واردات، موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهایی از جمله مرغ شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، با آغاز دوره جدید طرح حمایتی دولت و اختصاص کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های اول تا سوم، تقاضا برای خرید مرغ افزایش یافته که این موضوع فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.

افزایش تقاضا و انتظارات تورمی

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ برای دهک‌های اول تا سوم، موجب افزایش خرید بیش از نیاز واقعی بازار شده و در کنار انتظارات تورمی و افزایش احتمالی قیمت مرغ در روزهای آینده، کمبود مقطعی در سطح بازار را به دنبال داشته است.

احمدی در پایان تأکید کرد: با توجه به میزان مناسب جوجه‌ریزی در ماه آذر و نیمه نخست دی‌ماه سال جاری، تأمین مرغ در هفته‌های آتی به‌صورت پایدار انجام خواهد شد و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.