خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هما اکبری: در هفته مقاومت و در آستانه ۱۹ دی‌ماه سالروز تولد شهید مدافع حرم حبیب روحی چوکامی، جمعی از بانوان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با حضور در روستای چوکام از توابع خمام، مهمان خانه این شهید شدند؛ خانه‌ای ساده، اما لبریز از نشانه‌های عشق، ایثار و دلتنگی.

خانه‌ای که هر گوشه آن با تصویر فرزند آسمانی‌اش آذین شده و مادری که هر لحظه، زندگی‌اش را با یاد پسر شهیدش ادامه می‌دهد.

دلدادگی مادر؛ از صبح‌های تماس تا لحظه وداع

«ساریه نیک نژاد» مادر شهید روحی با صدایی آرام اما بغض‌آلود، از وابستگی عمیق میان خود و فرزندش سخن می‌گوید؛ وابستگی‌ای که حتی شهادت نیز آن را قطع نکرده است.

وی می‌گوید: حبیب هر روز صبح که سر کار می‌رفت، به من زنگ می‌زد. هرچه می‌گفتم لازم نیست تماس بگیری، می‌گفت نه، اول باید حالت را بدانم. آرامش من برایش از هر چیزی مهم‌تر بود.

مادر شهید ادامه می‌دهد: حبیب هر ماه ۱۲ روز مرخصی داشت. با حساب رفت‌وآمد، فقط ۱۰ روز کنار ما بود. با شوخی می‌گفت ناهار درست کن، من ناهار پیش تو هستم. می‌گفتم این همه راه چطور می‌خواهی بیایی؟ می‌گفت مرغ درست کن، زود می‌آیم. خواهرش هم می‌گفت با هواپیما می‌آید. همین شوخی‌ها دل ما را خوش می‌کرد.

او لحظه‌ای سکوت می‌کند، اشک در چشمانش حلقه می‌زند و می‌افزاید: در آخرین تماسش گفت برام دعا کن. گفتم چیزی شده؟ گفت نه… یکشنبه تماس گرفت و فردایش، دوشنبه ساعت چهار بعدازظهر، خبر شهادتش را آوردند. صدای آن تماس هنوز در گوشم هست.

وابستگی‌ای که پس از شهادت هم ادامه دارد

مادر شهید از خواب‌هایی می‌گوید که برایش تسلی است؛ خواب‌هایی که حضور حبیب را زنده نگه داشته است.

وی می‌گوید: گاهی به خوابم می‌آید، مرا بغل می‌کند، کمی خوراکی می‌آورد و می‌گوید باید بروم. موقع رفتن، هیچ‌وقت پشت به من نمی‌کند؛ روبه‌رویم می‌ایستد و آرام‌آرام دور می‌شود. انگار می‌خواهد بگوید حتی در رفتن هم پشت به مادرم نمی‌کنم. این خانه هنوز برای من بوی حبیب را می‌دهد.

دیدار با خانواده شهدا؛ دعوتی از جنس آسمان

«طاهره عاشوریان» رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان، حضور در خانه شهدا را فراتر از یک دیدار معمولی دانست و گفت: حضور در خانه‌های شهدا، یک انتخاب ساده نیست؛ این دیدارها دعوتی از سوی خود شهداست.

وی افزود: بارها تجربه کرده‌ایم که ورود به خانه‌های شهدا، از پیش رقم خورده است. انگار شهید با روح بلندش ما را فراخوانده تا یادش زنده بماند و ما دوباره با مسیر مقاومت تجدید عهد کنیم.

عاشوریان با تأکید بر نقش معنوی این دیدارها تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا فرصتی است برای تقویت روحیه خدمت و مقاومت. وقتی با مادران و همسران شهدا هم‌صحبت می‌شویم، صبر و ایمان آنان به ما انگیزه می‌دهد که در مسیر خدمت به انقلاب و مردم ثابت‌قدم بمانیم.

وی با بیان اینکه مادران و همسران شهدا الگوهای بزرگ جامعه هستند، گفت: آنان نشان داده‌اند چگونه می‌توان در سخت‌ترین شرایط، استوار ماند. این دیدارها تجدید عهدی است با راه شهیدان؛ راهی سرشار از ایمان، ایثار و عشق به ولایت.

مهمانی بی‌خبر در آستانه تولد شهید

۱۹ دی، روز تولد شهید حبیب روحی است. بی‌آنکه از پیش بدانند، بانوان بسیجی درست در آستانه سالروز تولدش، مهمان خانه‌اش شدند؛ مهمانی برای عرض ارادت، نه صرفاً یک دیدار.

گویی خود شهید میزبان این جمع بود تا در سالروز تولدش، یاد و راهش دوباره زنده شود. هم‌زمانی این دیدار با هفته مقاومت، معنایی دوچندان داشت؛ یادآور این حقیقت که شهیدان زنده‌اند و حضورشان همچنان مسیر را نشان می‌دهد.

خانه‌ای که با قاب‌های متعدد از شهید روحی آذین شده، به حاضران آموخت که مقاومت فقط در میدان نبرد نیست؛ مقاومت در دل مادران صبور، در خانه‌های ساده و در یاد تولدی است که هر سال تکرار می‌شود.

زندگی و شهادت

شهید مدافع حرم حبیب روحی چوکامی، ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۶۱ در روستای چوکام از توابع شهرستان خمام چشم به جهان گشود.

وی از پاسداران گیلانی بود که با آغاز نبرد جبهه مقاومت در سوریه و تشدید جنایات گروه‌های تکفیری، داوطلبانه برای دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) عازم سوریه شد و سرانجام ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۴ به دست گروه تروریستی داعش به شهادت رسید.

خانه‌اش اما، هنوز زنده است؛ با بوی حبیب.