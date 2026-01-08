به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح پنجشنبه در نشست مشترک شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در شهر بوشهر، با قدردانی از میزبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر، به بیان دیدگاههای خود در حوزه مدیریت و حکمرانی شهری پرداخت.
وی با اشاره به حضور مهندس شهرام رئیس شورای اسلامی شهر تهران و سایر رؤسای شوراها، اظهار داشت: شوراها، مصداق بارز مشارکت در حکمرانی هستند.
رجایی با استناد به شعارهای مطرح شده در نشست، حکمرانی مطلوب را متکی بر سه اصل «پاسخگویی، شفافیت و مشارکت» دانست و افزود: واقعاً یکی از مصادیق بارز مشارکت در حکمرانی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و استانی، را میتوان در شوراهای اسلامی جست و جو کرد، شوراهایی که به نمایندگی از مردم، هم در تصویب مقررات برای شهرداریها نقش دارند و هم بر عملکرد آنها نظارت میکنند.
توسعه پایدار، محور اقدامات شهری
معاون عمرانی استانداری بوشهر، شعار دیگر نشست یعنی «پیشرفت و توسعه پایدار» را دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی برشمرد و تاکید کرد: اگر این اصول را در بررسی لوایح و نظارت بر عملکرد شهرداریها مدنظر قرار دهیم، قطعاً به توفیق خواهیم رسید.
تعارض منافع، چالش اصلی مدیریت شهری
رجایی با بیان اینکه بخشی از مشکلات کنونی در مدیریت شهری ناشی از نبود قوانین نیست، تصریح کرد: الزاماً نبود قوانین و مقررات نیست، گاهی تعارضاتی که بین دستگاهها وجود دارد، باور کنید تعارض منافع است و مشکلاتی را ایجاد میکند.
وی کمیسیون ماده پنج (بررسی طرحهای تفصیلی) را به عنوان مثالهایی از این تعارضات عنوان کرد و گفت: یک طرف وزارت راه و شهرسازی است که طرح جامع و تفصیلی را انجام میدهد و شهرداریها رویکرد دیگری دارند، اگر تعارض بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور (شهرداریها) را برطرف کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات شهرداریها حل میشود.
لزوم تشکیل کارگروههای مشترک برای رفع موانع
وی از تشکیل کارگروههای مشترک با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور خبر داد و افزود: قرار بر این شد که کارگروههای مشترکی تشکیل شود تا بخش قابل توجهی از مسائل شهرها که عمدتاً ناشی از تفسیرهای مختلف از قوانین موجود است، حل و فصل شود.
تکمیل طرحهای نیمهتمام، اولویت استان
رجایی در ادامه با اشاره به انباشت زیاد طرحهای عمرانی نیمهتمام در استان، هشدار داد: در حوزه عمرانی با انباشت بسیار زیادی از طرحهای عمرانی مواجه هستیم که اگر چند سال تمام اعتبارات مصوب را با تخصیص صددرصد به آنها اختصاص دهیم، نمیتوانیم به سرانجام برسانیم.
وی خواستار تمرکز بر تکمیل این طرحها و جلوگیری از شروع طرحهای جدید، جز در موارد ضروری شد.
تأکید بر ملاحظات زیستمحیطی و ایمنی شهروندان
معاون استاندار بوشهر، توجه به ملاحظات زیستمحیطی در تصمیمگیریهای شهری را ضروری خواند و گفت: بحث ملاحظات زیستمحیطی بخش قابل توجهی از مسائل است که رعایت آن به پایداری شهر میانجامد.
وی همچنین بر لزوم توجه به ایمنی شهروندان، به ویژه در حوزه ترافیک، تاکید کرد. سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی رجایی با اشاره به شعار سال (تولید) و ظرفیتهای گردشگری استان بوشهر، بر لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و دولتی در اجرای طرحهای شهری، به ویژه در بخش زیرساخت، تأکید کرد.
وی با تشکر مجدد از شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر برای میزبانی، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با اتفاقنظری که حاصل میشود، زمینه خدمترسانی بیشتری برای مردم فراهم کنیم.
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