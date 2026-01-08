امتحانات دانشگاه الزهرا (س) به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان عزیز و در راستای تسهیل شرایط برگزاری امتحانات و آمادگی بیشتر، امتحانات برنامه‌ریزی‌شده در هفته آینده (از تاریخ ۲۱ لغایت ۲۴ دی‌ماه) به زمان دیگری پس از آخرین امتحان موکول گردیده است.

تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقباً از طریق وب‌سایت دانشگاه و سامانه‌های آموزشی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است امتحانات برنامه ریزی شده در بازه زمانی ۲۸ دی ماه لغایت ۷ بهمن ماه طبق ترتیب و برنامه اعلامی قبلی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

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