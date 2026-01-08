۲ نفر به دلیل سقوط بالگرد در منطقه پرم روسیه کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، مقامات محلی روز پنجشنبه اعلام کردند که دو نفر در اثر سقوط یک بالگرد خصوصی دو نفره در منطقه باردیمسکی در منطقه پرم روسیه کشته شدند.
وزارت موقعیتهای اضطراری روسیه اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل سقوط مشغول به کار هستند و افزود که هیچ خسارتی در محل گزارش نشده است.
فیلم ویدئویی منتشر شده توسط دفتر دادستانی حمل و نقل اورال نشان میدهد که روتور بالگرد هنگام برخاستن به کابلهای بالای پیست اسکی گیر میکند و سپس در برف سقوط میکند و دم آن میشکند.
بازرسان محلی اعلام کردند که تحقیقات بیشتر برای مشخص شدن شرایط این حادثه در حال انجام است.
نظر شما