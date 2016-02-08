4 کشته در سانحه سقوط بالگرد در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهار نظامی روسیه در سقوط و انفجار یک بالگرد متعلق به ارتش این کشور جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلامیه ای که وزارت دفاع روسیه منتشر کرده است یک بالگرد مدل Mi-۸ در منطقه پسکوف در شمال غرب روسیه سقوط کرده است. وزارت دفاع می گوید این بالگرد آموزشی بوده است و به منظور آموزش نظامیان پرواز کرده است.

پیش از این در ژوئن سال ۲۰۱۴ یک بالگرد آموزش وزارت دفاع این کشور نیز در شمال منطقه مورمانسک سقوط کرده بود که در این حادثه ۱۵ نظامی جان خود را از دست داده بودند.

به گفته مقامات نظامی روسی چند لحظه قبل از سقوط این بالگرد تماس رادیویی بین اتاق کنترل و خلبان قطع شده بود.