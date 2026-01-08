موجودی کالاهای اساسی در خراسان رضوی متناسب با مصرف روزانه تأمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باخرد در جلسه تنظیم بازار استان با محور بررسی وضعیت موجود بازار و پیشبینی شرایط آینده اظهار کرد: در بخش نخست جلسه، گزارشی از وضعیت موجود بازار به استاندار خراسان رضوی، ارائه شد و علیرغم مشکلات ایجادشده در حوزه ارزی و آزادسازی نرخ ارز، ارزیابیها نشان میدهد که از نظر موجودی کالاهای اساسی در سطح استان و شهر مشهد هیچگونه کمبودی وجود ندارد و کالا به میزان مصرف روزانه در بازار در حال ورود است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: برنج، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی در بازارهای عمدهفروشی، شرکتهای پخش و واحدهای صنفی موجود است و اگرچه تغییرات قیمتی متناسب با شرایط جدید ارزی رخ داده، اما کالا در شلفها و ویترین فروشگاهها بهطور کامل عرضه میشود.
وی با اشاره به سیاستهای نظارتی استان تصریح کرد: هدف اصلی مدیریت بازار، حفظ موجودی کالا و جلوگیری از ایجاد احساس کمبود در میان مردم است و بر همین اساس، مطابق آئیننامهها و بخشنامههای ابلاغی، از ورود به قیمتگذاری دستوری پرهیز شده و تمرکز بر پایش مستمر بازار قرار دارد.
باخرد در ادامه با اشاره به پیشبینی وضعیت آینده بازار ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک موجود در شرکت غله و خدمات بازرگانی، پشتیبانی امور دام و همچنین موجودی انبار کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی بهویژه در حوزه روغن، شرایط تأمین پایدار ارزیابی میشود و علاوه بر آن، بر اساس اعلام وزارتخانههای متولی، وصول محمولههای جدید کالاهای اساسی از هفته آینده انجام خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: بر اساس قولهای اخذشده از سطح ملی، سهمیه مناسبی از کالاهای اساسی برای استان خراسان رضوی همانند سایر استانها در نظر گرفته شده که با ورود آنها، میزان ذخایر استان تقویت خواهد شد و نگرانی خاصی از منظر تأمین وجود ندارد.
وی به وضعیت برنج در بازار اشاره کرد و بیان داشت: ورودی برنج به بازار مشهد بهعنوان مرکز استان مطلوب است و روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن برنج خارجی وارد بازار میشود. طبیعی است که قیمت برنج وارداتی متأثر از نرخ ارز دچار تغییر شده باشد، اما از نظر عرضه، مشکلی در بازار وجود ندارد.
باخرد با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی اظهار کرد: مرکز پایش و نظارت بر بازار با استقرار نیروهای دستگاههای مختلف نظارتی فعال شده و بهصورت مستمر وضعیت بازار، روند توزیع و قیمتها را رصد میکند. در کنار این موضوع، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز بهطور جدی در حال نظارت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بر اساس اعلام دستگاههای مسئول، طرح کالابرگ الکترونیکی از روز گذشته برای دهکهای اول تا سوم فعال شده و خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاهها، از اعتبار واریزشده برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. البته برخی مشکلات اجرایی از جمله ثبت موجودیت در سامانه برای تعدادی از خانوارها گزارش شده که پیگیریها برای رفع آن در حال انجام است.
وی همچنین از بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها خبر داد و گفت: از روز گذشته با همکاری سازمان میادین میوه و ترهبار، توزیع کالاهای اساسی آغاز شده و تعداد شعب توزیعکننده افزایش یافته است. طبق اعلام این سازمان، بهزودی تقریباً تمامی میادین نسبت به توزیع کالاهای اساسی و کالابرگی اقدام خواهند کرد.
باخرد عنوان کرد: تا این لحظه هیچ گزارش نگرانکنندهای از کمبود کالا در سطح شهر دریافت نشده و دستگاههای نظارتی با جدیت بازار را رصد میکنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ایجاد آرامش در واحدهای صنفی و اطمینانبخشی به شهروندان است و در عین حال، با هرگونه تخلف خارج از ضوابط قانونی برخورد قاطع انجام خواهد شد تا نظم بازار متناسب با شرایط جدید قیمتی حفظ شود.
نظر شما