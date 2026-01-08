حجت الاسلام محمدی: نماز عامل استقامت رزمندگان در میدان امنیت است

به گزارش خبر نگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احسانالله محمدی ظهر پنجشنبه در سومین همایش نماز سپاه قدس گیلان با بیان اینکه هدف اصلی و وظیفه ذاتی سپاه قدس ایجاد امنیت است، اظهار کرد: این وظیفه در فقه اسلامی به معنای جهاد اصغر شناخته میشود و استواری در جهاد اصغر نیازمند مهیا کردن زمینههای جهاد اکبر است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان، با اشاره به اینکه کسی تا در جهاد اکبر موفق نشود یقیناً نمیتواند خیر و برکت لازم را در جهاد اصغر مهیا کند، افزود: بهترین و مهمترین میدان در جهاد اکبر نماز است؛ نمازی که رزمندگان ما را به معراج و به خداوند متعال میرساند.
وی با بیان اینکه به سبب مجاهدت و ارتباطی که در نماز با خداوند برقرار میشود، رزمندگان در هدف خود استوارتر، مصممتر و مقاومتر خواهند شد، ادامه داد: این ارتباط معنوی موجب افزایش استقامت و پایداری در مسیر اهداف الهی میشود.
حجتالاسلام محمدی تصریح کرد: لذا معتقد هستیم که تنها در میدان بزرگ جهاد اکبر و نماز است که انسان میتواند در عرصه جهاد اصغر فائق، پیروز و سربلند به نتیجه برسد.
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