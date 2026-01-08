رئیس شورای شهر تهران: تحقق رضایتمندی عمومی رسالت اصلی شوراها است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر پنجشنبه در اختتامیه هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور که در بوشهر برگزار شد، نقش شوراها را در مدیریت شهری نقشی حیاتی و «غیرقابل کتمان» دانست و تاکید کرد که برگزاری نشستهای مشورتی برای بهبود خدماترسانی ضروری است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور با اشاره به جایگاه محوری نهادهای محلی، شوراها و شهرداریها را «سنگر اول» ارتباط با مردم توصیف کرد و گفت: از صبحی که از خواب برمیخیزند مردم تا پایان شب و از ابتدای تولدشان تا پایان عمرشان با شورا و شهرداری سروکار دارند.
وی افزود: اگر این نهادها بتوانند رضایتمندی و آسایش مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی و معنوی فراهم کنند، خدمت بزرگی انجام دادهاند. رضایتمندی عمومی مردم در جامعه امروز ما حرف بلند و بالایی میزند و جایگاه بالایی دارد و این نقش شوراها در اینجا بسیار بسیار مهم است.
رئیس شورای شهر تهران هدف اصلی از تشکیل اجلاسهایی مانند مجمع مشورتی رؤسای شوراها را هماهنگی برای ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و گفت: برگزاری این جلسات به خاطر این است که بتوانیم تنظیم کنیم که چگونه این خدمات با روش بهتر، امکانات بهتر، با هزینههای کمتر و خدمات فراوانتر به مردم بهتر صورت بپذیرد.
چمران در ادامه خاطرنشان کرد: این مهمترین مسئلهای است که میتوانیم در این نشستها و هماهنگیها تنظیم کنیم، حالا یا به دولت بدهیم یا به مجلس بدهیم یا در خود شوراها آنها را اداره کنیم.. هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور با هدف تبادل تجربیات و ایجاد هماهنگی بیشتر برای بهبود مدیریت امور شهری و روستایی به میزبانی بوشهر در حال برگزاری است.
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