بوشهر میزبان اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی نیا عصر سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در بوشهر گفت: هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها با رویکرد «شوراها؛ محور حکمرانی محلی، شهرها؛ مسیر پیشرفت پایدار» و با شعار «بوشهر؛ میزبان همگرایی برای ارتقای مدیریت شهری کشور»، در روزهای ۱۷ و ۱۸ دیماه سال جاری به میزبانی شورای اسلامی شهر و شهرداری بندر بوشهر برگزار میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: هماندیشی و تبادل تجربههای موفق در حوزه مدیریت شهری، دستیابی به الگوهای نوین حکمرانی محلی، ارتقای جایگاه شوراها در نظام تصمیمسازی محلی و گسترش تعامل میان مدیران شهری از رویکردهای اصلی این اجلاس است.
وی افزود: این اجلاس با حضور مهندس مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس مجمع مشورتی اجلاس و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها تشکیل خواهد شد.
زندینیا ادامه داد: در روز نخست اجلاس، چهار کمیسیون تخصصی شامل کمیسیون اقتصادی و حقوقی، سلامت، خدمات و محیط زیست شهری، فرهنگی و اجتماعی، و توسعه و عمران شهری به بررسی دقیق چالشهای موجود در شهرهای کشور خواهند پرداخت و نتایج و مصوبات این کمیسیونها در نشست نهایی مجمع که روز پنجشنبه برگزار میشود، اعلام خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: نوع نگاه به مدیریت شهری باید از امور اجرایی صرف فراتر رود و به حکمرانی مشارکتی و محلی توجه بیشتری شود. شوراها میتوانند با اتکا به ظرفیتهای مردمی، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه پایدار ایفا کنند.
زندینیا در پایان گفت: امیدواریم این اجلاس گامی در جهت همافزایی ملی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای ایران باشد.
نظر شما