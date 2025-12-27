به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران از تحقق بزرگترین پروژه تجمیع بلوکی این منطقه از نظر تعداد پلاکهای تجمیعی خبر داد و گفت: پروژه تجمیع ۱۸ پلاک در ناحیه ۴ پس از ماهها پیگیری، صدور مجوزها و طی مراحل قانونی، به نتیجه رسید و گام مهمی در فرآیند نوسازی بافت فرسوده و ارتقای ایمنی شهری به شمار میرود.
شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اهمیت این پروژه در برنامههای بازآفرینی شهری اظهار کرد: این طرح با هدف نوسازی املاک ریزدانه در محدوده بافت فرسوده ناحیه ۴ و در راستای افزایش ایمنی، بهبود کیفیت سکونت و ارتقای تابآوری شهری اجرایی شده است.
وی افزود: اجرای پروژه تجمیع ۱۸ پلاک، بهعنوان بزرگترین تجمیع بلوکی منطقه ۱۱ از نظر تعداد پلاکهای درگیر، ضمن تسهیل روند نوسازی و بهرهمندی مالکان از مشوقها و تسهیلات قانونی، نقش مؤثری در کاهش مخاطرات ناشی از فرسودگی بناها، ارتقای ایمنی ساکنان و بهبود سیمای شهری خواهد داشت.
قمی در پایان تأکید کرد: ناحیه ۴ بهعنوان یکی از محدودههای دارای بافت فرسوده، در اولویت برنامههای نوسازی قرار دارد و تحقق این پروژه نشاندهنده رویکرد حمایتی مدیریت شهری در جلب مشارکت شهروندان و تسریع فرآیند نوسازی در محلات هدف است.
گفتنی است، مراسم مربوط به بزرگترین پروژه تجمیع بلوکی منطقه ۱۱ از نظر تعداد پلاکهای تجمیعی، روز دوشنبه با حضور مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، مدیران شهری، مسئولان اجرایی، کارشناسان حوزه نوسازی و جمعی از شهروندان و مالکان املاک محدوده برگزار خواهد شد.
