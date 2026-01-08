الحاق ۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس بشاگرد

به گزارش خبرنگار مهر، این آمبولانسها که با همت خیرین و حمایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه شده است، و با حضور نماینده شرق هرمزگان به بهرهبرداری رسید.
سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق استان هرمزگان گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: سلامت مردم از اولویتهای اصلی ماست و تلاشها برای تجهیز شرق هرمزگان به آمبولانس و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، این آمبولانسها به بیمارستان بقیهالله بشاگرد اختصاص یافت.
جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد در مراسم گفت: کمبود آمبولانس پیشرفته یکی از مهمترین مشکلات درمانی این شهرستان به شمار میرفت و بارها از سوی مسئولین پیگیری شده بود.
وی تصریح کرد: افزودن این ۲ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس شهرستان، گام مهمی در بهبود خدمات فوریتهای پزشکی و کاهش زمان رسیدگی به حوادث است.
دکتر حسین احمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان افزود: این آمبولانسها مجهز به آخرین تجهیزات پزشکی هستند و توان خدماترسانی اورژانس شهرستان را به طور چشمگیری افزایش میدهند.
وی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی شهرستان بشاگرد و پراکندگی روستاها، وجود آمبولانسهای مجهز نقش حیاتی در نجات جان بیماران و مصدومان دارد.
شایان ذکر است شهرستان بشاگرد از مناطق استان هرمزگان محسوب میشود و تقویت زیرساختهای درمانی آن از مطالبات اصلی مردم منطقه بوده است.
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