یک دستگاه آمبولانس پیشرفته به ناوگان اورژانس بشاگرد اضافه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشوری استاندار هرمزگان در جریان بازدید امروز از بیمارستان بقیهالله بشاگرد و بررسی وضعیت حوزه درمان، مصوبات مهمی برای رفع کمبودهای درمانی این منطقه محروم به تصویب رسید.
وی افزود: پس از پیگیریهای مستمر از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، یک دستگاه آمبولانس لندکروز فولآپشن و مجهز به آخرین تجهیزات پزشکی به بیمارستان بقیهالله بشاگرد اختصاص یافت.
سید عبدالکریم هاشمی نماینده شرق هرمزگان در مجلس نیز تأکید کرد: اعتبار خرید این آمبولانس بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است و از روز شنبه هفته آینده رسماً به ناوگان آمبولانس بیمارستان بقیهالله بشاگرد اضافه خواهد شد.
هاشمی نخل ابراهیمی همچنین اعلام کرد: راهاندازی پایگاههای اورژانس جادهای ۱۱۵ در شهرهای سردشت، گافر و پارامون در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ساختمان این پایگاهها با همکاری شهرداریها و بخشداریهای مربوطه به سرعت احداث شود.
این هدیه ارزشمند استاندار هرمزگان در حالی به مردم بشاگرد اهدا شد که کمبود آمبولانس پیشرفته یکی از مهمترین مشکلات درمانی این شهرستان محروم به شمار میرفت و بارها از سوی نماینده منطقه پیگیری شده بود.
