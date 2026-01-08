مرزبان: بندر گناوه به بنادر نسل سوم کشور ارتقا خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر مرزبان در بازدید از طرح توسعه بندر گناوه اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی مشاور و پیمانکار پروژه، این طرح از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی برخوردار است.
وی افزود: تقویت بنادر کوچک و سنتی و ارتقای سطح عملیات دریایی و بندری، از رویکردهای اصلی سازمان است و توسعه بندر گناوه نیز در همین راستا در حال اجراست.
مرزبان با بیان اینکه این طرح نویدبخش تحولی مهم برای مردم گناوه و استان بوشهر است، گفت: با بهرهبرداری از فازهای مختلف توسعه بندر گناوه، امکان پذیرش همزمان کشتیهایی با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن تا ۲ هزار تن فراهم میشود و در فازهای بعدی، این ظرفیت تا ۵ هزار تن نیز افزایش خواهد یافت.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در افق ۱۰ ساله، هدفگذاری ما ارتقای بندر گناوه به بندر نسل سوم است؛ بهگونهای که جایگاه این بندر از نظر سطح خدمات و توان عملیاتی، ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به توسعه پسکرانه بندر گناوه تصریح کرد: با استحصال و الحاق بیش از ۱۱۰ هکتار زمین به محدوده بندر و فراهم شدن پسکرانه مناسب، بستر لازم برای جذب سرمایهگذاریهای جدید مهیا شده که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.
مرزبان تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای طرحهای ارتقای ایمنی دریانوردی و افزایش ظرفیت بنادر کوچک و سنتی هیچ محدودیتی ندارد و این موضوع با حمایت ویژه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و وزیر راه و شهرسازی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجامشده در ستاد سازمان و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و مدیریت هدفمند پروژهها، شاهد شکوفایی اقتصاد دریا محور و تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیسجمهور در حوزه توسعه اقتصاد دریاپایه در آیندهای نزدیک باشیم.
شهرستان در شمال استان بوشهر دارای دو بندر بسیار مهم، بندر گناوه مرکز شهرستان و بندر ریگ است که نقش مهمی در داد و ستد و تجارت دریایی و صید و صیادی و گردشگری و اقتصاد دریا محور دارند و از بنادر شناخته شده در کشور و در منطقه محسوب میشوند.
بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر گردشگری و تجاری کشور و استان بوشهر و مرکز این شهرستان است که با توجه به موقعیتهای تجاری و گردشگری هر سال میزبان میلیونها هموطن از اقصی نقاط کشور است.
این بندر با فعالیت بیش از ۵۰۰ شناور سنتی به عنوان بزرگترین بندر تجارت سنتی کشور محسوب میشود.
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