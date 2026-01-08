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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

مرزبان: بندر گناوه به بنادر نسل سوم کشور ارتقا خواهد یافت

مرزبان: بندر گناوه به بنادر نسل سوم کشور ارتقا خواهد یافت

بوشهر- معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی طرح توسعه بندر گناوه گفت:در افق ۱۰ ساله، بندر گناوه به بندر نسل سوم ارتقا خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر مرزبان در بازدید از طرح توسعه بندر گناوه اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مشاور و پیمانکار پروژه، این طرح از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی برخوردار است.

وی افزود: تقویت بنادر کوچک و سنتی و ارتقای سطح عملیات دریایی و بندری، از رویکردهای اصلی سازمان است و توسعه بندر گناوه نیز در همین راستا در حال اجراست.

مرزبان با بیان اینکه این طرح نویدبخش تحولی مهم برای مردم گناوه و استان بوشهر است، گفت: با بهره‌برداری از فازهای مختلف توسعه بندر گناوه، امکان پذیرش همزمان کشتی‌هایی با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن تا ۲ هزار تن فراهم می‌شود و در فازهای بعدی، این ظرفیت تا ۵ هزار تن نیز افزایش خواهد یافت.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در افق ۱۰ ساله، هدف‌گذاری ما ارتقای بندر گناوه به بندر نسل سوم است؛ به‌گونه‌ای که جایگاه این بندر از نظر سطح خدمات و توان عملیاتی، ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به توسعه پسکرانه بندر گناوه تصریح کرد: با استحصال و الحاق بیش از ۱۱۰ هکتار زمین به محدوده بندر و فراهم شدن پسکرانه مناسب، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید مهیا شده که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.

مرزبان تأکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی دریانوردی و افزایش ظرفیت بنادر کوچک و سنتی هیچ محدودیتی ندارد و این موضوع با حمایت ویژه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و وزیر راه و شهرسازی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام‌شده در ستاد سازمان و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و مدیریت هدفمند پروژه‌ها، شاهد شکوفایی اقتصاد دریا محور و تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه توسعه اقتصاد دریاپایه در آینده‌ای نزدیک باشیم.

شهرستان در شمال استان بوشهر دارای دو بندر بسیار مهم، بندر گناوه مرکز شهرستان و بندر ریگ است که نقش مهمی در داد و ستد و تجارت دریایی و صید و صیادی و گردشگری و اقتصاد دریا محور دارند و از بنادر شناخته شده در کشور و در منطقه محسوب می‌شوند.

بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر گردشگری و تجاری کشور و استان بوشهر و مرکز این شهرستان است که با توجه به موقعیت‌های تجاری و گردشگری هر سال میزبان میلیون‌ها هموطن از اقصی نقاط کشور است.

این بندر با فعالیت بیش از ۵۰۰ شناور سنتی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجارت سنتی کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 6717753

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