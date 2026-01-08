اسناد مالکیت روستاهای حمیلا و آهودشت شهرستان کرخه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور عبداله قربانی فر، رئیس واحد ثبتی شهرستان شوش، اسناد مالکیت منازل روستاهای حمیلا و آهودشت واقع در بخش مرکزی شهرستان کرخه، تحویل مالکان شد و بدین ترتیب معضل ثبتی ۴۰ ساله در این مناطق برطرف شد.

در این مراسم قربانی فر، اقدام صورت گرفته را در راستای تأکیدات مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان مبنی بر اهتمام هر چه بیشتر در حل معضلات ثبتی و مالکیتی قدیمی و خدمت رسانی به روستاییان عنوان کرد و گفت: صدور اسناد مالکیت روستایی نه تنها امنیت حقوقی ساکنان را تضمین می‌کند بلکه از بروز اختلافات و افزایش پرونده‌های قضائی جلوگیری کرده و زمینه توسعه پایدار و آرامش اجتماعی در روستاها را فراهم می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به صدور این اسناد در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از دهیاری‌ها درخواست کرد با استفاده از ظرفیت دیدارهای مردمی، آنان را نسبت به اخذ سند مالکیت ترغیب کرده تا ساکنان مناطق روستایی بتوانند از حقوق قانونی خود و مزایای سند مالکیت تک برگ بهره‌مند شوند

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