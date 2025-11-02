سند مالکیت مصلی نماز جمعه شوش صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید مرتضی مرعشی، امام جمعه شوش و عبدالله قربانی‌فر، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، سند مالکیت مصلی نماز جمعه شوش به‌صورت رسمی صادر و تحویل شد.

قربانی‌فر در این مراسم با تشریح روند صدور سند مالکیت مصلی، از اهمیت اسناد تک‌برگ سخن گفت و اظهار کرد: با توجه به فرآیند سیستمی صدور این اسناد، سندهای تک‌برگ از دقت و امنیت بالایی برخوردار بوده و امکان استعلام الکترونیکی دارند؛ این ویژگی‌ها موجب جلوگیری از جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

وی، صدور سند مالکیت مصلی را گامی مؤثر در تثبیت مالکیت اماکن مذهبی و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال دانست و افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه اخذ سند مالکیت و انجام معاملات رسمی ضروری است. استفاده از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه و دیدارهای مردمی ائمه جماعت می‌تواند نقش مهمی در ترغیب مردم برای دریافت سند مالکیت و پرهیز از معاملات قولنامه‌ای ایفا کند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین مرعشی با تقدیر از اقدامات ثبتی صورت‌گرفته در شهرستان شوش، صدور سند مالکیت مصلی را اقدامی ارزشمند در راستای نظم‌بخشی به امور ملکی عنوان کرد و گفت: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، گامی مؤثر در شفاف‌سازی و جلوگیری از اختلافات ملکی است. لازم است مردم و دستگاه‌های اجرایی اهتمام ویژه‌ای در دریافت سند مالکیت برای املاک و اراضی خود داشته باشند.