به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده عصر پنجشنبه در یادواره شهدای شهر بیکاه در جوار مزار شهید گمنام برگزار شد، با گرامیداشت یاد امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز انقلاب اسلامی با هدایت حقیقی امام زمان (عج) و زعامت نایب برحق ایشان، از میان امواج سهمگین حوادث جهانی با صلابت در حال حرکت است.
بیکاه نماد ایثار در روزهای آغازین دفاع مقدس
وی با اشاره به تقدیم ۳۰ شهید از سوی شهر بیکاه در دوران دفاع مقدس، گفت: جمعیت این منطقه در آن روزها اندک بود، اما ایثار مردم بیکاه در تقدیم شهدا کمنظیر و در مواردی بینظیر بود و این نشان از عمق ایمان و بصیرت مردم این دیار دارد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان افزود: امروز گرد هم آمدهایم تا به شهدای عزیز بگوییم که ملت ایران هرگز خونهای پاک آنان را فراموش نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرمانهای شهدا به فراموشی سپرده شود.
جوانان امروز، ادامهدهندگان راه شهدا
آیتالله عبادیزاده با تقدیر از نقش جوانان بیکاه در برگزاری یادوارهها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: همان روحیهای که در روزهای آغازین دفاع مقدس وجود داشت، امروز نیز در میان جوانان این منطقه زنده است و آنان آماده حضور و فداکاری در همه عرصهها هستند.
وی با اشاره به بصیرت مردم در صحنههای مختلف، از جمله مراسم تدفین شهید گمنام، خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر توطئهها و حرکات از سر استیصال دشمنان، با صبر، آگاهی و اقتدار برخورد میکند.
دشمنان انقلاب دچار توهم و استیصال هستند
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با بیان اینکه دشمنان گمان میکنند با تحرکات محدود و استفاده از افراد فریبخورده میتوانند مسیر انقلاب را سد کنند، گفت: این انقلاب از حوادث و فتنههای بزرگتر عبور کرده و امروز ملتی آبدیده، مقاوم و استوار در برابر جبهه استکبار ایستاده است.
وی افزود: رجزخوانیهای آمریکا و نظام سلطه از سر ضعف و افول است و ملتها بهخوبی دریافتهاند که دوران امپراتوریهای پوشالی به پایان رسیده است.
دستاوردهای خون شهدا از بیداری وجدانها تا شکلگیری حرکتهای انقلابی
آیتالله عبادیزاده با برشمردن دستاوردهای خون شهدا، گفت: نخستین دستاورد شهادت، بیدار کردن وجدان جمعی جامعه است؛ همانگونه که خون امام حسین (ع) در کربلا، تاریخ را بیدار کرد.
وی ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی الهامبخش حرکتهای جمعی و انقلابی هستند و مشروعیت ستمگران را در همه اعصار زیر سوال میبرند؛ هر شهید یک نماد عزت، قدرت و شوکت برای ملت است.
روایتگری دفاع مقدس، یک ضرورت تاریخی
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با تأکید بر ضرورت روایتگری خاطرات دفاع مقدس گفت: جوانان دیروز و رزمندگان دوران جنگ باید خاطرات خود را برای نسلهای آینده ثبت و روایت کنند؛ امروز ابزارهای این کار فراهم است و نباید این گنجینهها در سینهها پنهان بماند.
وی از همه نهادها و دستگاهها خواست تا با جدیت در ثبت خاطرات خانوادههای شهدا و رزمندگان اقدام کنند تا تاریخ بداند این ملت در طلیعه ظهور چه حماسههایی آفریده است.
وحدت و انسجام؛ میراث ماندگار شهدا
آیتالله عبادیزاده در پایان با تأکید بر نقش خون شهدا در تقویت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: به برکت شهیدان و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، ملت ایران با قدرت و صلابت این کشتی انقلاب را به دست صاحب حقیقیاش، حضرت بقیهاللهالاعظم (عج)، خواهد رساند.
وی در پایان از همه دستاندرکاران برگزاری یادواره شهدای شهر بیکاه قدردانی کرد.
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