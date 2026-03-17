شهید ارکاک چراغ راه و نماینده روح مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، در مراسم سومین روز شهادت شهید مصطفی ارکاک در شهر بیکاه، ضمن تسلیت به خانواده شهدا و دلدادگان این شهید والامقام، به ویژگی‌های برجسته او اشاره کرد و تأکید نمود که این شهید، نماد مقاومت و استقامت در راه آرمان‌های اسلامی است.

عبادی‌زاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ارکاک، اظهار داشت: شهید ارکاک یکی از مجاهدان عزیز ما بود که به خیل شهیدان پیوست و افتخاری دیگر بر افتخارات مردم عزیز در بخش بیکاه افزود. این شهید، نماینده‌ای از روح مقاومت و استقامت است که در راه حق و عدالت جان خود را فدای آرمان‌های اسلامی کرد.

وی با اشاره به نقش خون شهیدان در حفظ و زنده نگه‌داشتن ارزش‌های والای انسانی و اسلامی، افزود: خون شهید ارکاک و دیگر شهدای عزیز، پیام‌آور عدالت و انسانیت است و باید نسل جوان ما در مسیر این شهیدان حرکت کنند. این شهدا با ایثار و فداکاری خود، راهی هموار برای نسل‌های آینده گشودند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه، کاروان شهادت را رو به جلو توصیف کرد و گفت:این کاروان شهادت به پیش می‌رود و مقصد آن جایی است که پرچم عزت و افتخار به دست صاحبش، حضرت مهدی (عج)، سپرده خواهد شد. شهید ارکاک و دیگر شهدای عزیز، چراغ راهی برای ما هستند تا در مسیر حق و حقیقت گام برداریم.

مراسم سومین روز شهادت شهید مصطفی ارکاک با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و خانواده معظم شهدا در مسجد جامع شهر بیکاه برگزار شد و حاضران با قرائت قرآن و مداحی، یاد این شهید را گرامی داشتند. این رویداد، بار دیگر پیوند عمیق مردم هرمزگان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش گذاشت.