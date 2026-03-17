به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در دیدار صمیمانه با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای ناوشکن دنا، ضمن تبریک و تسلیت شهادت ۱۰۴ تن از دریادلان نیروی دریایی این واقعه را سندی بر حقانیت و مظلومیت ملت ایران در عرصه‌های بین‌المللی خواند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ابعاد حقوقی و اخلاقی این جنایت، اظهار داشت: حمله وحشیانه زیردریایی آمریکایی به ناوشکنی که در مسیر بازگشت از یک مأموریت صلح‌آمیز در آب‌های آزاد بود، نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی و نشان‌دهنده خوی تروریستی رژیم ایالات متحده است. این فاجعه در کنار جنایت مدرسه شجره طیبه میناب چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را برای جهانیان افشا کرد.

ایشان با تأکید بر اینکه خون این شهدای والامقام هرگز پایمال نخواهد شد، افزود: دشمن گمان می‌کند با حذف فیزیکی رزمندگان ما می‌تواند مانع از حضور مقتدرانه ایران در آب‌های دوردست شود، اما شهادت این عزیزان اراده جوانان ما را برای صیانت از مرزهای آبی و تنبیه متجاوزان صدچندان کرده است. یقیناً رزمندگان اسلام در زمان و مکان مناسب پاسخی پشیمان‌کننده به این گستاخی خواهند داد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا خاطرنشان کرد: امروز دنیا شاهد یک جنگ نابرابر میان ایمان و استکبار است. شهادت ۱۰۴ قهرمان ما در نزدیکی سواحل سریلانکا نقطه عطفی در تاریخ مقاومت دریایی ایران خواهد بود و نام این شهیدان به عنوان پاسداران صلح و اقتدار در حافظه جهانی ثبت خواهد شد.