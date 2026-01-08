پوستر بخش استانی چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی پوستر بخش استانی چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ظهر پنجشنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، سید وحید فخر موسوی دبیر چهل‌و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، سیاوش طهمورث بازیگر سینما و تئاتر، شهردار کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، پیشکسوتان تئاتر، جمعی از مسئولان و هنرمندان در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

قصه تئاتر کرمان از برنامه‌های آئین رونمایی از پوستر جشنواره تئاتر فجر برای پاسداشت ۱۱۳ سالگی حضور تئاتر در کرمان بود که مسعود ابوسعیدی، این بخش را قبل از رونمایی پوستر اجرا کرد.

پیشکسوت تئاتر کرمان با یادآوری تاریخچه تئاتر در این استان، گفت: حدود سال ۱۲۹۱ خورشیدی، زمانی که کرمان هنوز بازیگر و سالن اجرا نداشت، عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی فرزند علی‌اکبر خان، نخستین تجربه‌های نمایش مدرن را در این شهر رقم زد.

مسعود ابوسعیدی، افزود: او با اجرای طنز ساده، گزنده و هوشمندانه در قهوه‌خانه‌ای کوچک حوالی بازار کرمان، نشان داد که تئاتر می‌تواند آینه‌ای برای جامعه باشد و مردم را با خود همراه کند. او در نبود بازیگر، سراغ تعزیه خوانان رفت.

وی با تاکید بر اهمیت این تجربه تاریخی ادامه داد: اگرچه آن اجرا با مشکلاتی مواجه شد، اما همان شب تئاتر مدرن در کرمان متولد و پایه‌ای شد برای رشد هنر نمایشی در استان و امروز، پس از ۱۱۳ سال، این مسیر ادامه دارد و تئاتر کرمان همواره فعال و پویا است.

پیشکسوت تئاتر کرمان با اشاره به پاسداشت این قدمت گفت: برگزاری مراسم رونمایی از پوستر جشنواره تئاتر فجر و برگزاری بخش‌های متنوع آن در کرمان، فرصتی است تا هم ارزش تاریخی ۱۱۳ سال حضور تئاتر در این استان گرامی داشته شود و هم نسل امروز هنرمندان کرمانی بتوانند از تجربه‌های پیشکسوتان بهره‌مند شوند.

ابوسعیدی، افزود: تئاتر در کرمان همواره فراتر از سرگرمی بوده است؛ این هنر، ابزار فهم زندگی، فرهنگ و تعامل اجتماعی است و امروز نیز با برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، این میراث ارزشمند به نسل‌های جدید منتقل می‌شود.

گفتنی است در این مراسم چهار اجرا شامل معرکه‌گیری، تعزیه‌خوانی، پرده‌خوانی و سیاه‌بازی پیش از رونمایی پوستر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در تالار فرهنگ و هنر کرمان توسط هنرمندان کرمانی اجرا شد.