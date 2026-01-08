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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در میناب معدوم شد

بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در میناب معدوم شد

بندرعباس - رئیس مرکز بهداشت میناب از کشف و معدوم‌سازی ۷۶۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بهزادی رئیس مرکز بهداشت میناب، گفت: کارشناسان سلامت محیط طی بازدیدهای میدانی از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی موفق به شناسایی ۷۶۰ کیلوگرم کالای فاسد و غیرقابل مصرف شدند.

وی افزود: این مواد پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم در سایت دفع پسماند شهری میناب به‌صورت اصولی معدوم شدند.

بهزادی با تأکید بر تشدید نظارت‌های بهداشتی سلامت شهروندان را خط قرمز مجموعه بهداشت دانست و از مردم خواست هنگام خرید به تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری کالا توجه داشته باشند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6717791

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