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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

روستای «چمسنگر» از آب شرب سالم بهره‌مند می‌شود

روستای «چمسنگر» از آب شرب سالم بهره‌مند می‌شود

خرم‌آباد - فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، گفت: روستای «چمسنگر» تا قبل از دهه فجر از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمت‌الله باقری در مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح عمرانی و اقتصادی در روستای «چمسنگر»، با قدردانی از تلاش جهادگران و مردم منطقه، بر اهمیت خدمت‌رسانی بی‌منت و محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی تأکید کرد و از اجرای سریع طرح‌های عمرانی و فرهنگی سپاه در سطح استان خبر داد.

وی با تأکید بر تسریع در بهره‌برداری از زیرساخت‌های حیاتی، دستور داد این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

فرمانده سپاه استان لرستان به مردم محلی نیز در این راستا قول داد که با تلاش مضاعف، عملیات آب‌رسانی به این روستا پیش از فرارسیدن دهه فجر امسال به بهره‌برداری نهایی برسد تا مردم شریف روستا از این نعمت الهی برخوردار شوند.

این پروژه شامل حدود سه کیلومتر شبکه داخلی روستا و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به مرحله اجرا می‌رسد.

در ادامهٔ این بازدید، سردار باقری از کارگاه اقتصاد مقاومتی روستای «چمسنگر» بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌های جهادگران و روند اشتغال‌زایی برای اهالی قرار گرفت.

همچنین به‌منظور حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم، ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان روستای «چمسنگر» توزیع شد.

کد مطلب 6717848

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