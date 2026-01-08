ابلاغ نامه عراقچی به وزیر خارجه بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر، «جلیل رحیمی جهان آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در داکا در این دیدار ضمن تشریح پیشینه سیاست‌های خصمانه و ناقض حقوق بین‌الملل از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستقل، خواستار اعلام اتحاد و اعلام مواضع دولت‌های جهان در قبال این اقدامات مداخله‌جویانه برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی شد.



سفیر ایران تاکید کرد: در ایام مذاکرات ایران و آمریکا رژیم صهیونیستی با نیت جلوگیری از دیپلماسی صلح به شهروندان و تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فرماندهان ایران حمله کرده و آمریکا نیز در حالی‌که مشغول مذاکره با ایران بود از این جنایات حمایت کرد و در این تجاوز آشکار و جنایات مشارکت کرد.

رحیمی همچنین تاکید کرد: آمریکا با اعمال تحریم‌های ظالمانه مسبب همه مشکلات اقتصادی ایران است و اکنون با تهدید و مداخله و فشار برای حمله نظامی همچنان به دنبال ناامنی در خاورمیانه و منطقه و آسیب به همه کشورهای اسلامی است.

این دیپلمات کشورمان همچنین افزود: ناامنی و بی‌نظمی در خاورمیانه و جهان و حمایت از رژیم صهیونیستی به منافع همه دولت‌ها آسیب می‌زند حتی بنگلادش که حدود ۶ میلیون کارگر در حوزه خلیج فارس دارد با بروز ناامنی‌ها دچار مشکل اساسی و کاهش شدید درآمد می‌شود انتظار ایران از همه کشورهای مستقل جهان از جمله بنگلادش اعتراض قانونی و حقوقی به مواضع ضد صلح رئیس جمهور آمریکا و اقدامات جنایتکارانه ترامپ و رژیم صهیونیستی است.

همچنین در این دیدار سفیر ایران ضمن تاکید بر روابط مثبت سیاسی و فرهنگی دو کشور، برخی محورهای مهم مأموریت خود در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را تشریح و ضمن تشکر از حمایت و همراهی دولت بنگلادش خواستار مساعدت در پیشبرد این برنامه‌ها شد.

براساس این گزارش، «توحید حسین» وزیر خارجه بنگلادش نیز در این دیدار خطاب به سفیر ایران اظهار داشت: دوستی بین ملت و دولت بنگلادش با ملت و دولت ایران دوستی تاریخی، فرهنگی ریشه دار و اصیل است و حتی بسیاری از اسناد تاریخ ما به زبان فارسی است.

وی همچنین گفت: مطمئناً وجود شما به عنوان سفیر ایران در کشوری که دوست و همراه شماست ان‌شاءالله موفقیت‌آمیز خواهد بود.