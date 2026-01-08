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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

ابلاغ نامه عراقچی به وزیر خارجه بنگلادش

ابلاغ نامه عراقچی به وزیر خارجه بنگلادش

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و در جریان این ملاقات نامه وزیر خارجه ایران را تحویل وزیر خارجه بنگلادش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جلیل رحیمی جهان آبادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در داکا در این دیدار ضمن تشریح پیشینه سیاست‌های خصمانه و ناقض حقوق بین‌الملل از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستقل، خواستار اعلام اتحاد و اعلام مواضع دولت‌های جهان در قبال این اقدامات مداخله‌جویانه برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی شد.

سفیر ایران تاکید کرد: در ایام مذاکرات ایران و آمریکا رژیم صهیونیستی با نیت جلوگیری از دیپلماسی صلح به شهروندان و تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فرماندهان ایران حمله کرده و آمریکا نیز در حالی‌که مشغول مذاکره با ایران بود از این جنایات حمایت کرد و در این تجاوز آشکار و جنایات مشارکت کرد.

رحیمی همچنین تاکید کرد: آمریکا با اعمال تحریم‌های ظالمانه مسبب همه مشکلات اقتصادی ایران است و اکنون با تهدید و مداخله و فشار برای حمله نظامی همچنان به دنبال ناامنی در خاورمیانه و منطقه و آسیب به همه کشورهای اسلامی است.

این دیپلمات کشورمان همچنین افزود: ناامنی و بی‌نظمی در خاورمیانه و جهان و حمایت از رژیم صهیونیستی به منافع همه دولت‌ها آسیب می‌زند حتی بنگلادش که حدود ۶ میلیون کارگر در حوزه خلیج فارس دارد با بروز ناامنی‌ها دچار مشکل اساسی و کاهش شدید درآمد می‌شود انتظار ایران از همه کشورهای مستقل جهان از جمله بنگلادش اعتراض قانونی و حقوقی به مواضع ضد صلح رئیس جمهور آمریکا و اقدامات جنایتکارانه ترامپ و رژیم صهیونیستی است.

همچنین در این دیدار سفیر ایران ضمن تاکید بر روابط مثبت سیاسی و فرهنگی دو کشور، برخی محورهای مهم مأموریت خود در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را تشریح و ضمن تشکر از حمایت و همراهی دولت بنگلادش خواستار مساعدت در پیشبرد این برنامه‌ها شد.

براساس این گزارش، «توحید حسین» وزیر خارجه بنگلادش نیز در این دیدار خطاب به سفیر ایران اظهار داشت: دوستی بین ملت و دولت بنگلادش با ملت و دولت ایران دوستی تاریخی، فرهنگی ریشه دار و اصیل است و حتی بسیاری از اسناد تاریخ ما به زبان فارسی است.

وی همچنین گفت: مطمئناً وجود شما به عنوان سفیر ایران در کشوری که دوست و همراه شماست ان‌شاءالله موفقیت‌آمیز خواهد بود.

کد مطلب 6717887

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