به همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی زنجان ضروری است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به بارش برف در محورهای کوهستانی استان به رانندگان توصیه می‌شود برای تردد در گردنه‌ها و مسیرهای کوهستانی استان زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همچنین در دیگر مناطق استان بارش باران گزارش شده است، افزود: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته و با کاهش تدریجی دمای هوا در شب، امکان بارش برف در سطح استان وجود دارد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه به همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی استان ضروری است، گفت: رانندگان قبل از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان و کشور به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.