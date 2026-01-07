رشد اسمی بورس به مدد سهام شاخص ساز؛ شاخص کل بازهم بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴، تالار شیشهای بازار سرمایه یکی از روزهای تاریخی و پر تلاطم خود را سپری کرد. بازار سهام در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس تهران با ثبت یک جهش خیرهکننده، قدرتنمایی غولهای کالایی و شاخصساز را به رخ کشید، اما در لایههای زیرین بازار، داستان متفاوتی در جریان بود. واگرایی آشکار میان شاخص کل و شاخص هموزن، حکایت از تمرکز شدید نقدینگی بر روی نمادهای بزرگ و عدم همراهی بدنه عمومی بازار با این صعود شارپ دارد.
پرواز شاخص کل بر بالهای «فملی» و «فارس»
در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران با ثبت رشد چشمگیر ۷۲,۷۳۲.۳۱ واحدی (معادل ۱.۷۰ درصد افزایش) توانست سقفهای جدیدی را فتح کند و در ارتفاع ۴,۳۶۰,۶۸۸.۵۴ واحد آرام گیرد. این صعود قدرتمند عمدتاً ناشی از استقبال خریداران از نمادهای بزرگ فلزی و پتروشیمی بود. در مقابل، شاخص کل هموزن که نماینده عادلانهتری از وضعیت کلیت شرکتهای بورسی است، ساز مخالف زد و با کاهش ۵,۰۳۶.۷۵ واحدی (معادل ۰.۴۴ درصد افت) به سطح ۱,۱۲۷,۵۸۰.۹۴ واحد عقبنشینی کرد. این واگرایی نشان میدهد که در روزی که شاخصسازها میتاختند، بسیاری از سهمهای کوچک و متوسط با فشار فروش دستوپنج نرم میکردند.
رکوردشکنی ارزش معاملات و آرایش صفها
یکی از نکات برجسته بازار امروز، ثبت ارزش معاملات خرد بسیار بالا بود. مجموع ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به رقم قابل توجه ۳۰,۳۰۲ میلیارد تومان رسید که نشان از گردش نقدینگی بالا و دستبهدست شدن سنگین سهام دارد.
در بخش عرضه و تقاضا، بازار شاهد یک پارادوکس عجیب بود؛ اگرچه تعداد نمادهای دارای صف فروش (۳۲۸ نماد) بیش از دو برابر تعداد نمادهای دارای صف خرید (۱۳۲ نماد) بود، اما ارزش صفهای خرید با ثبت رقم سنگین ۱۱,۸۰۹ میلیارد تومان، فرسنگها جلوتر از ارزش ۱,۷۳۰ میلیارد تومانی صفهای فروش ایستاد. این موضوع بیانگر آن است که پول هوشمند با حجم سنگین در حال ورود به تعداد محدودی از سهمهای خاص و ارزنده است، در حالی که فروشندگان خرد در نمادهای کوچک در صفهای فروش گرفتار شدهاند.
تحلیل جریان پول حقیقی
بررسی ورود و خروج نقدینگی نشان میدهد که امروز معادل ۱,۷۳۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده و به سمت حقوقیها رفته است که میتواند نشانهای از شناسایی سود توسط معاملهگران کوتاهمدت در قیمتهای بالا باشد. همزمان، صندوقهای درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۱,۶۶۵ میلیارد تومان نقدینگی بودند.
با این حال، قدرت خریداران حقیقی همچنان بالاتر از فروشندگان بود. سرانه خرید حقیقی در بازار امروز به ۷۱ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش حقیقی ۶۹.۵ میلیون تومان ثبت شد. این برتری خفیف سرانه خرید، نشان میدهد که خریداران همچنان با انگیزه و قدرت مالی مناسبی در بازار حضور دارند.
نمادهای پیشران و ترمزهای بازار
در بررسی نمادهای تأثیرگذار، نماد «فملی» با تأثیر مثبت شگفتانگیز ۱۵,۰۶۶.۷ واحد، یکهتاز میدان بود. پس از آن، نمادهای «فارس» با ۱۱,۳۴۵.۹۱ واحد و «فولاد» با ۶,۲۰۶.۸۸ واحد تأثیر مثبت، بیشترین نقش را در سبزپوشی شاخص ایفا کردند. نمادهای «شپنا»، «نوری»، «وغدیر» و «شپدیس» نیز در رتبههای بعدی حمایت از شاخص قرار گرفتند.
از منظر تعداد معاملات که نشاندهنده نقدشوندگی و توجه بازار است، نماد «وبملت» (بانک ملت) با ثبت ۸۹,۶۰۲ نوبت معامله، صدرنشین بلامنازع بود و ارزش معاملات آن به بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال رسید. نماد «خودرو» با ۳۰,۸۱۷ معامله در رتبه دوم قرار گرفت که البته با افت قیمت ۲.۵۶ درصد مواجه شد. نمادهای «فولاد»، «اروند» و «شستا» نیز در ردیفهای بعدی پر تراکنشها قرار گرفتند. نکته قابل توجه، صف خرید پایدار نماد «اروند» در قیمت ۵۱,۸۵۰ ریال بود که با وجود حجم مبنای پر شده، همچنان تقاضای بالایی داشت.
وضعیت بازار فرابورس
آیفکس یا شاخص کل فرابورس نیز امروز همسو با شاخص کل بورس، اما با شیبی ملایمتر، روندی صعودی داشت. این نماگر با رشد ۲۱۷.۵۲ واحدی (۰.۶۴ درصد افزایش) به رقم ۳۴,۴۳۵.۱۸ واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص هموزن منفی بود و ۰.۶۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
در این بازار، نمادهای پتروشیمی و معدنی شامل «مارون»، «آریا» و «کگهر» اصلیترین حامیان شاخص بودند. از سوی دیگر، نماد «کیمازی» با ۳۲,۶۱۶ نوبت معامله، عنوان پر تراکنشترین نماد فرابورس را به خود اختصاص داد و پس از آن نماد طلایی «فزر» با ۲۷,۰۷۰ معامله قرار گرفت.
نظر شما