۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

چند لیدر اصلی اغتشاش در بجنورد دستگیر شدند

بجنورد- یک منبع آگاه گفت: برخی از لیدرهای اصلی شبکه نفاق و سلطنت‌طلب در بجنورد دستگیر شده‌اند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری لیدرهای اصلی اغتشاشات در بجنورد خبر داد.

این منبع امنیتی مطلع با تأکید بر اهمیت این دستگیری‌ها، اظهار داشت: لیدرهای اصلی این اغتشاشات که در پی ناآرامی‌های اخیر در بجنورد شکل گرفته بود، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

این منبع همچنین افزود: در تحقیقات انجام‌شده، ارتباط مستقیم این افراد با برخی نهادها و سازمان‌های خارجی برای هدایت و سازماندهی اغتشاشات تأیید شده است. این لیدرها از طریق تماس‌های مستقیم با رابطان سرویس‌های خارجی و ارتباطات پنهانی، خطوط آشوب و اغتشاش را در میدان رهبری ایجاد و اقدامات تخریبی را هدایت می‌کردند.

این منبع با اشاره به اعترافات لیدرهای دستگیرشده گفت: در اعترافات این افراد، موضوع «کشته‌سازی» و متهم کردن نظام اسلامی به کشتن جوانان به‌وضوح مشهود است، این نشان می‌دهد که اهداف این افراد فراتر از اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است و تلاش می‌کردند با ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی، به اهداف پلید خود برسند.

این منبع تأکید کرد: دستگیری این افراد، نشان‌دهنده جدیت نهادهای امنیتی در پیگیری و مقابله با عوامل اصلی ایجاد اغتشاش و حفظ امنیت و آرامش استان خراسان شمالی است.

عملیات دستگیری‌ها تا پایان اغتشاشات و عادی شدن کامل اوضاع ادامه خواهد داشت.

