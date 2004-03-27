به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه كويتي" القبس"،"خالد المضف" رئيس شوراي عالي پرداخت غرامت ناشي از بمبارانهاي عراق با اظهار اين مطلب گفت: كل مبلغي كه كويت بايد بابت غرامت از عراق دريافت كند 5/38 ميليارد دلار است كه هنوز29 ميليارد دلار آن باقي مانده است و به زودي ازطريق يك جدول زمانبدي شده پرداخت خواهد شد .
المضف به اين روزنامه كويتي گفت: كاهش ميزان 5 درصدي پرداخت خسارت به آسيب ديدگان و دولت كويت باعث مي شود زيان هاي مالي به دولت كويت وارد شود. وي افزود: اين امرمربوط به تاخير دردريافت غرامت مي شود كه دوران پرداخت اين غرامت را افزايش مي دهد.
المضف گفت : كميته بين المللي سازمان ملل جبران خسارات ها تصميم گرفته است پرونده 400 درخواست كننده غرامت خانواده اسيران و كشته هاي كويتي خسارت ديده ازحمله عراق را در دفتر سازمان ملل متحد بررسي كند.
وي افزود : اين كميته مبلغي به ارزش 200 هزار دلار به عنوان غرامت براي هر خانواده اسير و قرباني كويتي در نظر گرفته است.
المضف گفت : كميته مذكور درخواست كنندگان غرامت " البدون"ها را ( شهروندان درجه دوم) پس از بررسي دركميته سازمان ملل متحد خواهد پذيرفت و هم اكنون اين موضوع در دست بررسي است .
وي گفت : پيش بيني مي شود اين هيات باب پرداخت ديون و غرامتهاي كه بايد به اين گروههاي كويتي پرداخت شود بگشايد.
يك مقام كويتي اعلام كرد :
كويت تاكنون 5/9 ميليارد دلار از عراق غرامت دريافت كرده است
رئيس شوراي عالي پرداخت غرامت ناشي از بمبارانهاي عراق در كويت گفت : كميته بين المللي جبران خسارت سازمان ملل متحد 5/9 ميليارد دلار غرامت به خانواده ها ، افراد و شركتهاي بزرگ كويت پرداخت كرده است .
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه كويتي" القبس"،"خالد المضف" رئيس شوراي عالي پرداخت غرامت ناشي از بمبارانهاي عراق با اظهار اين مطلب گفت: كل مبلغي كه كويت بايد بابت غرامت از عراق دريافت كند 5/38 ميليارد دلار است كه هنوز29 ميليارد دلار آن باقي مانده است و به زودي ازطريق يك جدول زمانبدي شده پرداخت خواهد شد .
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