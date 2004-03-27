كويت تاكنون 5/9 ميليارد دلار از عراق غرامت دريافت كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه كويتي" القبس"،"خالد المضف" رئيس شوراي عالي پرداخت غرامت ناشي از بمبارانهاي عراق با اظهار اين مطلب گفت: كل مبلغي كه كويت بايد بابت غرامت از عراق دريافت كند 5/38 ميليارد دلار است كه هنوز29 ميليارد دلار آن باقي مانده است و به زودي ازطريق يك جدول زمانبدي شده پرداخت خواهد شد .

المضف به اين روزنامه كويتي گفت: كاهش ميزان 5 درصدي پرداخت خسارت به آسيب ديدگان و دولت كويت باعث مي شود زيان هاي مالي به دولت كويت وارد شود. وي افزود: اين امرمربوط به تاخير دردريافت غرامت مي شود كه دوران پرداخت اين غرامت را افزايش مي دهد.

المضف گفت : كميته بين المللي سازمان ملل جبران خسارات ها تصميم گرفته است پرونده 400 درخواست كننده غرامت خانواده اسيران و كشته هاي كويتي خسارت ديده ازحمله عراق را در دفتر سازمان ملل متحد بررسي كند.

وي افزود : اين كميته مبلغي به ارزش 200 هزار دلار به عنوان غرامت براي هر خانواده اسير و قرباني كويتي در نظر گرفته است.

المضف گفت : كميته مذكور درخواست كنندگان غرامت " البدون"ها را ( شهروندان درجه دوم) پس از بررسي دركميته سازمان ملل متحد خواهد پذيرفت و هم اكنون اين موضوع در دست بررسي است .

وي گفت : پيش بيني مي شود اين هيات باب پرداخت ديون و غرامتهاي كه بايد به اين گروههاي كويتي پرداخت شود بگشايد.