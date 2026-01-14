به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب ظهر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان سمنان به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان از ابلاغ بخشنامه تشدید نظارت بر باشگاههای بدنسازی کل کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه در این طرح تاکید شده که باید باشگاههای بدنسازی بیشتر مورد رصد و نظارت قرار گیرند، افزود: هدف از این طرح جلوگیری از توزیع داروهای نیروزا در این مکانهای ورزشی است.
سرپرست فدراسیون بدنسازی اعلام کرد: در این بخشنامه که به هیئتهای کشور ارسال شده درج شده که هیئتها باید بر روند عملکرد باشگاهها نظارت داشته و درباره ممنوعیت و ضرورت پرهیز از تجویز مصرف مواد نیروزا در باشگاهها تذکر دهند.
عرب سلامتمحوری و فرهنگسازی در حوزه سلامت جسم و روان را از اولویتهای این فدراسیون دانست و ابراز کرد: اجرای کارهای فرهنگی از جمله مسائلی است که در فدراسیون بدنسازی بر آن تاکید میشود.
وی پرهیز از مصرف خودسرانه مواد نیروزا و مکملهای بدنسازی را دیگر اولویت این فدراسیون دانست و افزود: آموزش علمی بدنسازی و همچنین انضباط مالی هیئتها دیگر اولویتی است که فدراسیون از هیئتها نیز انتظار دارد آن را برآورده سازند.
