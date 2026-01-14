۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

عرب: تشدید نظارت بر باشگاه‌های «بدنسازی» اولویت فدراسیون است

سمنان- سرپرست فدراسیون پرورش اندام از تشدید نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی با هدف پرهیز از تجویز مصرف مواد نیروزا در این مکان‌های ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عرب ظهر چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سالانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان سمنان به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان از ابلاغ بخشنامه تشدید نظارت بر باشگاه‌های بدنسازی کل کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه در این طرح تاکید شده که باید باشگاه‌های بدنسازی بیشتر مورد رصد و نظارت قرار گیرند، افزود: هدف از این طرح جلوگیری از توزیع داروهای نیروزا در این مکان‌های ورزشی است.

سرپرست فدراسیون بدنسازی اعلام کرد: در این بخشنامه که به هیئت‌های کشور ارسال شده درج شده که هیئت‌ها باید بر روند عملکرد باشگاه‌ها نظارت داشته و درباره ممنوعیت و ضرورت پرهیز از تجویز مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌ها تذکر دهند.

عرب سلامت‌محوری و فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت جسم و روان را از اولویت‌های این فدراسیون دانست و ابراز کرد: اجرای کارهای فرهنگی از جمله مسائلی است که در فدراسیون بدنسازی بر آن تاکید می‌شود.

وی پرهیز از مصرف خودسرانه مواد نیروزا و مکمل‌های بدنسازی را دیگر اولویت این فدراسیون دانست و افزود: آموزش علمی بدنسازی و همچنین انضباط مالی هیئت‌ها دیگر اولویتی است که فدراسیون از هیئت‌ها نیز انتظار دارد آن را برآورده سازند.

