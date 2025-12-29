تشریح وضعیت انتخابات ۱۲ فدراسیون/ برگزاری فقط یک مجمع تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، در پیش بودن اتمام دوره ریاست ۹ فدراسیون (با احتساب فدراسیون ورزش های دانش آموزی) و همچنین ابطال انتخابات مهرماه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کنار گذاشتن زهرا اینچه درگاهی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک بعد از یک سال و استعفای مصطفی نکولعل آزاد از ریاست فدراسیون ورزش های ناشنوایان، ورزش ایران را با تعداد قابل توجهی از فدراسیون های بلاتکلیف و لزوم برگزاری انتخابات برای آنها مواجه کرده است.

این موضوع در گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «پایان عصر ۹ رئیس و آزمون بزرگ برای وزارت ورزش/ موج ابطال یا انتخابات» مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به جاست وزارت ورزش با دور شدن از پیشینه ابطال پی در پی فرآیند انتخابات و نزدیک تر شدن به تصمیم چندماه پیش خود مبنی بر اعمال «فاصله زمانی کوتاه» در انجام انتخابات، سر و سامان دادن به وضعیت این دسته فدراسیون ها را جزو اولویت هایش قرار دهد به خصوص که بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا در پیش است و دبیرکل کمیته ملی المپیک هم پیش از این به صورت ضمنی، توجه به این مهم را مطالبه کرده بود.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش نیز بر این ضرورت تاکید دارد، او با استناد به تاکید وزیر ورزش مبنی بر کوتاه شدن فرآینده انتخابات، می گوید که بلافاصله بعد از اتمام دوره ریاست فدراسیون ها نسبت به تعیین سرپرست برای آنها و آغاز فرایند انتخاباتی اقدام خواهد شد اما تشکیل مجامع انتخاباتی به سال آینده موکول خواهد شد. بدین ترتیب طی حدود سه ماه باقی مانده تا پایان سال، به جز یک فدراسیون برای دیگر فدراسیون ها انتخاباتی برگزار نخواهد شد.

تا پایان سال جاری دوره ریاست ۹ فدراسیون تمام می شود ضمن اینکه در حال حاضر ۳ فدراسیون هم به دلیل ابطال انتخابات یا استعفا بدون رئیس هستند

فدراسیون هایی که دوره ریاست شان رو به اتمام است

سید محمد شروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فدراسیون هایی که دوره ریاست‌شان رو به اتمام است، گفت: کوهنوردی و صعودهای ورزشی (۱۲ دی)، کبدی (۱۴ دی)، تکواندو ۰۱۵ دی)، ورزش های آبی (۲۰ دی)، اسکیت (۲ بهمن)، ورزش های نابینایان و کم بینایان (۳ بهمن)، تیراندازی (۳۰ بهمن) و بسکتبال (۹ اسفند) فدراسیون هایی هستند که به پایان دوره چهار ساله ریاست‌شان نزدیک هستند. البته فدراسیون های ورزش های دانش آموزی (۲۲ اسفند) هم جزو این فدراسیون ها به حساب می آید. ریاست مجمع این فدراسیون با وزیر آموزش و پرورش است اما وزارت ورزش در فرآیند انتخاباتش هم مشارکت دارد و هم صاحب نماینده است.

تاکید بر انجام انتخابات در بازه زمانی ۷۵ روزه

وی ادامه داد: تاکید وزیر ورزش همچنان بر برگزاری انتخابات در فاصله زمانی کوتاه است. بنابراین به توصیه وزیر ورزش، مبنا این است که انتخابات این دسته فدراسیون ها را هم در بازه زمانی حداکثر ۷۵ روزه از زمان تعیین سرپرست تا روز تشکیل مجمع انتخاباتی، به سرانجام برسانیم.

تعیین سرپرست حداکثر ۲۴ ساعت پس از پایان دوره روسا

معاون وزیر ورزش به زمان تعیین سرپرست برای فدراسیون های موردنظر اشاره داشت و گفت: تعیین سرپرست اولین اقدامی است که در رابطه با فدراسیون هایی که دوره ریاست شان تمام می شود، صورت خواهد گرفت. در مورد فدراسیون های موردنظر هم در روز پایان دوره رئیس فعلی یا حداکثر یک روز پس از آن، سرپرست موردنظر تعیین و معرفی خواهد شد.

عدم فرصت سوزی به خاطر بازی های آسیایی

اسبقیان با تاکید بر اینکه با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، اراده وزارت ورزش بر تعیین تکلیف هرچه زودتر فدراسیون ها است، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این مهم، بعد از تعیین سرپرست، خیلی زود فرآیند انتخاباتی را در فدراسیون ها و با نام نویسی از کاندیداهای ریاست آغاز می کنیم. درعین حال سرپرست و دبیر مجمع انتخاباتی، مامور به رسیدگی به وضعیت کمیسیون ها و آماده کردن دیگر مقدمات لازم برای انتخابات می شوند تا بتوانیم در مدت زمان موردنظر، آن را به سرانجام برسانیم.

به گفته اسبقیان و با تاکید وزیر ورزش، اراده وزارت ورزش بر این است که انتخابات فدراسیون ها در فاصله زمانی کوتاه برگزار شود

امسال انتخابات این فدراسیون ها برگزار نمی شود

«با توجه به زمان اتمام دوره ریاست فدراسیون های موردنظر، تاکید بر انتخاب سریع سرپرست و بازه زمانی ۷۵ روزه برای برگزاری انتخابات، آیا تا پایان سال جاری انتخابات این فدراسیون ها برگزار خواهد شد؟»، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: بعید است تا پایان سال به انتخابات برسیم، با توجه به روندی که باید برای ثبت نام کاندیداها، انتخابات قانونمند کمیسیون ها، تشکیل کمیسیون تطبیق برای تائید صلاحیت مدیریتی کاندیداها و در ادامه رسیدگی به آنها توسط مراجع ذیصلاح طی شود، امسال نمی توانیم انتخاباتی برای این دسته فدراسیون ها برگزار کنیم.

تشکیل مجمع فدراسیون ها تا نیمه خرداد ۱۴۰۵

وی در عین حال تصریح کرد: اما بعد از نوروز ۱۴۰۵ بلافاصله فرآیند انتخاباتی فدراسیون هایی که تا پایان امسال دوره چهارساله ریاست شان تمام می شود، از سر گرفته می شود تا به تشکیل مجمع و تعیین رئیس جدید برسد. حداکثر تا نیمه خرداد سال آینده تکلیف این فدراسیون ها مشخص خواهد شد.

پیگیری همزمان دو پرونده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سید محمد شروین اسبقیان در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به آغاز نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اشاره داشت و گفت: ثبت نام کاندیداها در این فدراسیون همچون همیشه تا ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. بعد از آن خیلی سریع بررسی پرونده کاندیداهای ثبت نام شده در کمیسیون تطبیق و بعد از آن مراجع ذیصلاح انجام می شود. همزمان وزارت ورزش پرونده تخلفات انتخابات مهرماه این فدراسیون را از طریق مراجع حقوقی پیگیری می کند تا به نتیجه برساند.

تصمیم گیری در مورد ژیمناستیک طبق ضوابط و مقررات

وی در مورد وضعیت فدراسیون ژیمناستیک و شرایط انتخاباتی اش بعد از کنار گذاشتن رئیس گفت که این فدراسیون فعلا با سرپرست (وجیهه نقوی) اداره می شود و در ادامه طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهیم کرد.

ثبت نام از کاندیداهای ریاست ورزش ناشنوایان بعد از رسیدگی به برخی پرونده ها

اسبقیان همچنین در مورد فدراسیون ورزش های ناشنوایان که محمد اسدمسجدی به عنوان سرپرست آن منصوب شده است، گفت: در این فدراسیون علاوه بر انتخابات، اولویت های دیگری هم وجود دارد، موارد و پرونده هایی هست که باید بررسی شوند تا مشکلات فعلی کمتر شود. بعد از آن فرآیند انتخاباتی در ورزش های ناشنوایان را هم آغاز می کنیم.

معاون وزیر می گوید تا پایان سال جاری فقط انتخابات بدنسازی برگزار می شود و مجمع سایر فدراسیون ها تا نیمه خرداد ۱۴۰۵ تشکیل می شود

تنها فدراسیونی که انتخاباتش امسال برگزار می شود

«به گفته شما مجمع انتخاباتی فدراسیون هایی که دوره آنها به زودی تمام می شود، سال آینده برگزار می شود. به جز این و در مورد دیگر فدراسیون ها مانند بدنسازی یا ورزش های ناشنوایان، ممکن است امسال انتخاباتی برگزار شود؟»، اسبقیان در پاسخ به این پرسش تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی و گزارش های دریافتی از وضعیت فدراسیون ها، تلاش این است همین امسال و پیش از پایان سال، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شود. این اتفاق در مورد این فدراسیون می افتد اما سایر فدراسیون ها، انتخابات شان سال آینده برگزار می شود.

سروسامان گرفتن فدراسیون ها اراده وزارت ورزش است

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در پایان گفت: تلاش و اراده وزارت ورزش و تاکید همیشگی وزیر ورزش، در راستای تعیین تکلیف زودهنگام اما قانونمند فدراسیون ها بعد از اتمام دوره ریاست است.