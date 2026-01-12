آلودگی هوا چگونه آدم را «پیر» می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عوارض مواجهه با آلاینده ها در مناطقی که ساکنانش بیشتر روزهای سال را با آلودگی هوا سپری می کنند، پیری زودرس پوست است.
متاسفانه وقتی صحبت از آلودگی هوا می شود، ذهن ما سمت بیماری های تنفسی، ریوی و قلبی و عروقی می رود؛ در حالی که عارضه های آلاینده ها، بسیار زیاد است که پیری زودرس پوست نیز یکی از همین عارضه ها به شمار می رود.
مهسا استاد غلامی رئیس آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی اداره کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، گفت: اگرچه طی سالهای اخیر توجه جامعه نسبت به تأثیر آلودگی هوا بر سلامت پوست افزایش یافته، اما آگاهی علمی و دقیق درباره سازوکار آسیبها و نحوه انتخاب محصولات مناسب هنوز کامل نیست.
وی با عنوان این مطلب که آلودگی هوا از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو، التهاب و تخریب سد طبیعی پوست عمل میکند، افزود: این فرآیندها باید برای مردم با زبان ساده و علمی تشریح شود.
استاد غلامی گفت: تدوین الگوی ملی آموزش در حوزه حفاظت پوستی و انتشار محتواهای معتبر از اولویتهای اداره کل فرآورده های بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو در سال آینده است.
در همین حال، محمود آل بویه مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به پیامدهای پنهان آلودگی هوا، اظهار داشت: آلایندههای محیطی با تخریب سد دفاعی پوست، زمینه بروز التهاب، خشکی و پیری زودرس را فراهم میکنند.
وی گفت: آلودگی هوا تنها سلامت عمومی را تهدید نمیکند، بلکه آثار مستقیم و تدریجی بر بافت پوست دارد؛ آثاری که میتواند از تحریکات سطحی آغاز شود و تا تشدید لکها و چینوچروک پیش برود.
آل بویه توضیح داد: آلایندهها با نشستن روی سطح پوست و نفوذ به لایههای عمقی، فرآیند استرس اکسیداتیو را فعال میکنند و این روند بهمرور موجب تضعیف ساختارهای پروتئینی و کاهش توان ترمیم طبیعی پوست میشود. به طوری که افزایش شکایات پوستی در دورههای آلودگی شدید هوا، نشانهای روشن از جدی بودن این مسئله است.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات علمی بینالمللی نیز نقش مستقیم آلودگی هوا در بروز التهاب مزمن و تسریع روند پیری پوست را تأیید کردهاند.
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