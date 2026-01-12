جهش ۱۱۰ هزار واحدی شاخص کل؛ بورس تهران به ۴.۵ میلیون واحد نزدیک شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ با جهش چشم‌گیر ۱۱۰ هزار واحدی کار خود را آغاز کرد و شاخص کل با رشد ۲.۵۳ درصدی به به رقم ۴,۴۸۰,۰۲۶.۴۶ واحد رسید. این افزایش در حالی رقم خورد که حجم معاملات نیز در مقایسه با روز قبل افزایش یافته است. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱.۹۰ درصدی به ۱,۱۱۸,۴۱۹.۴۰ واحد رسید.

۲ نماد فملی و فارس با تاثیر مثبت ۱۶۱۱۲.۶۸ و ۱۲۰۰۹.۴۵ واحدی بر روی شاخص کل، نقش مهمی در رشد بازار ایفا کرد. فولاد با تاثیر مثبت ۶۲۰۴.۸۸ واحد، شپنا با تاثیر مثبت ۴۰۴۲.۱۴ و نوری با تاثیر مثبت ۳۷۸۲.۹۸ واحدی بر روی شاخص کل نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

وبملت (بانک ملت) با حجم معاملات ۱۰,۹۱۱ میلیون سهم و ارزش ۱۰,۹۱۱ میلیارد ریال، پرتراکنش‌ترین نماد بود. خودرو (ایران خودرو) با حجم معاملات ۸,۰۴۴ میلیون سهم و ارزش ۸,۰۴۴ میلیارد ریال، در رتبه دوم قرار گرفت و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با حجم معاملات ۳۹۴.۷۲۷ میلیون سهم و ارزش ۱,۷۶۵.۴۴۵ میلیارد ریال، از جمله نمادهای پرحجم بود.

شاخص کل فرابورس ایران نیز با رشد ۲.۰۷ درصدی به ۳۴,۵۳۰.۵۹ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس به ۱۹,۰۲۳,۹۴۸.۰۳۴ میلیارد ریال شد.

حجم معاملات فرابورس به ۴.۳۵۶ میلیون سهم و ارزش ۳۱,۳۹۸.۹۱۵ میلیارد ریال رسید.