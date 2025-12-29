حراجی سهام در بورس تهران؛ شاخص کل ۳۶ هزار واحد اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴، بورس و بازار سهام، بازاری عجیب با فعالانی عجیب‌تر است. بازاری مملو از کارشناسانی که اسیر چارت، نمودار، تحلیل تکنیکال و پیش‌نگری شده‌اند و پیوسته از خطوط مقاومت و حمایت سخن می‌گویند؛ خطوطی که در بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو یا حتی ارز، هیچ‌گاه معیار اصلی تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان نبوده است. تجربه نشان می‌دهد در روندهای پرقدرت، چه صعودی و چه نزولی، ترسیم این خطوط بیش از آنکه نقش راهنما داشته باشد، به شوخی شباهت پیدا می‌کند؛ چرا که در برابر اراده بازار، هم مقاومت‌ها در روندهای صعودی و هم حمایت‌ها در روندهای نزولی در نهایت پودر می‌شوند. با چشم‌انداز تورمی و مسیر رو به رشد دلار، مهم‌ترین ریسک پیش‌روی بازار سهام نه تحلیل تکنیکال، بلکه وضعیت مبهم «نه جنگ نه صلح» است؛ شرایطی که هیچ‌کس از روز واقعه آن خبر قطعی ندارد و سرمایه‌گذار ناچار است یا این ریسک را بپذیرد یا در مدل سرمایه‌گذاری خود تجدید نظر جدی کند.

افت شاخص‌ها در میانه فشار فروش

در جریان معاملات بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۱۰:۱۶:۴۸، شاخص کل بورس با کاهش ۳۶۶۶۷.۵۸ واحدی به عدد ۴,۱۲۳,۹۵۶.۴۳ واحد رسید. این افت در شرایطی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص اصلی، کاهش ۱۴۳۷۴.۲۶ واحدی را تجربه کرد و در سطح ۱,۱۳۳,۲۷۱.۲۲ واحد قرار گرفت؛ موضوعی که از فشار فروش گسترده‌تر در کلیت بازار حکایت دارد و محدود به چند نماد بزرگ نیست.

عقب‌نشینی شاخص‌های قیمتی و آزاد شناور

شاخص قیمت وزنی ارزشی با کاهش ۶۴۴۵.۲۵ واحدی در سطح ۷۲۴,۸۸۹.۴۶ واحد ایستاد و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افت ۷۱۶۱.۴۴ واحدی به عدد ۵۶۴,۶۰۹.۹۹ واحد رسید. همزمان شاخص آزاد شناور نیز کاهش ۳۶۸۰۴.۴۹ واحدی را ثبت کرد و تا سطح ۵,۱۶۳,۰۳۸.۷۰ واحد عقب نشست که نشان‌دهنده افزایش عرضه در سهام دارای شناوری بالاتر بازار است.

وضعیت بازار اول و دوم بورس

در بازار اول بورس تهران، شاخص این بازار با کاهش ۱۶۰۷۷.۵۳ واحدی به عدد ۳,۳۸۲,۲۵۸.۴۳ واحد رسید. بازار دوم نیز روز کم‌رمقی را پشت سر گذاشت و شاخص آن با افت ۱۰۷۲۰۲.۷۹ واحدی در سطح ۷,۱۸۴,۰۱۵.۷۵ واحد قرار گرفت. این ارقام بیانگر آن است که فشار فروش، هم نمادهای بزرگ و هم شرکت‌های بازار دوم را در برگرفته است.

ارزش و حجم معاملات؛ نقدشوندگی در سطح بالا

با وجود افت شاخص‌ها، ارزش معاملات بازار رقم قابل توجهی داشت. تا این ساعت، تعداد ۵۰۸,۴۳۹ معامله در بورس تهران ثبت شد، حجم معاملات به ۲۹.۸۹۳ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود ۱۴۷,۸۵۴.۹۶۶ میلیارد تومان گزارش شد. ارزش کل بازار بورس تهران در این مقطع زمانی برابر با ۱۲۳,۵۹۰,۶۶۳.۹۱۲ میلیارد تومان بود.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، فملی با قیمت پایانی ۱۲,۹۹۰ ریال اثر مثبت ۱۲۹۶۳.۵۶ واحدی داشت و مانع افت بیشتر شاخص شد. در مقابل، نماد فارس با تأثیر منفی ۸۶۷۵.۷۴ واحدی، فولاد با کاهش ۳۵۵۳.۷۲ واحدی، وبملت با افت ۳۳۳۳.۳ واحدی، وغدیر با کاهش ۲۸۸۳.۰۲ واحدی و شستا با افت ۲۶۲۰.۳۶ واحدی بیشترین فشار منفی را بر شاخص کل وارد کردند. در این میان شپدیس نیز با اثر مثبت ۲۴۵۴.۵۷ واحدی از معدود نمادهای حمایتی بازار بود.

پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس تهران

معیار پرتراکنش بودن بر اساس تعداد معاملات نشان می‌دهد نماد وبملت با ثبت ۳۲۱۰۳ معامله در صدر پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار قرار گرفت. پس از آن خودرو با ۲۱۶۷۱ معامله، ذوب با ۱۶۷۵۸ معامله، شبندر با ۱۴۹۷۷ معامله، وتجارت با ۱۳۳۸۸ معامله، نماد با ۱۲۷۲۸ معامله و فولاد با ۱۱۶۱۱ معامله بیشترین توجه معامله‌گران را به خود اختصاص دادند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز شرایطی مشابه بورس تهران حاکم بود. شاخص کل فرابورس تا ساعت ۱۰:۱۶:۴۸ با کاهش ۴۴۵.۵۶ واحدی به عدد ۳۴,۲۵۲.۵۱ واحد رسید. این افت نشان داد فشار عرضه صرفاً محدود به بورس تهران نبوده و به فرابورس نیز سرایت کرده است.

معاملات و ارزش بازار فرابورس

در این بازار تعداد ۳۰۲,۲۱۲ معامله انجام شد، حجم معاملات به ۸.۴۵۸ میلیارد سهم رسید و ارزش معاملات نیز حدود ۷۹,۳۳۰.۵۷۳ میلیارد تومان بود. ارزش بازار اول و دوم فرابورس برابر با ۱۸,۸۶۳,۹۲۳.۱۴۱ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه نیز حدود ۴,۱۹۸,۸۳۱.۹۳۷ میلیارد تومان برآورد شد.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، آریا با تأثیر منفی ۷۴.۹ واحدی، بپاس با کاهش ۳۹.۴۶ واحدی و مارون با افت ۳۷.۵۸ واحدی بیشترین نقش را در عقب‌نشینی شاخص داشتند.

از نظر تعداد معاملات، نماد کیمازی با ثبت ۴۸۹۷۱ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن بانیان با ۲۰۱۴۳ معامله، هانیکو با ۱۷۲۰۶ معامله، کوچین با ۱۳۹۵۶ معامله، فزر با ۶۲۵۳ معامله، وگردش با ۴۱۹۷ معامله و خاور با ۲۸۶۹ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.