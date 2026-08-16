علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای تعطیلات پایان تابستانی سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با بیان اینکه این بلیط ها برای بازه زمانی یکم شهریورماه تا یکم مهرماه خواهد بود، افزود: عملیات پیش فروش از صبح روز دوشنبه ۲۶ مردادماه آغاز می‌شود.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با بیان اینکه آغاز بلیط فروشی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی آغاز می شود، گفت: پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۶ مردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

رضایی برون افزود: طبق برنامه اعلامی سازمان راه آهن از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت همچنین سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ آماده پاسخگویی به مردم است.