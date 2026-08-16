احتمال تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا تشکیل شد.



وی توضیح داد: در این جلسه در خصوص اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفتگو شد و مقرر گردید جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی( حضوری_ مجازی) با دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم به عمل آید.