احتمال تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا تشکیل شد.
وی توضیح داد: در این جلسه در خصوص اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفتگو شد و مقرر گردید جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی( حضوری_ مجازی) با دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم به عمل آید.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جزییات جلسه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا تشکیل شد.
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