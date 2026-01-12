به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در اجتماع اتحاد ایرانیان علیه تروریسم صهیونی-آمریکایی که در میدان انقلاب تهران برگزار شد، اظهار کرد: ملت شریف و بزرگوار ایران، مردم عزیز و قهرمان تهران؛ خداوند بزرگ را شاکرم که در این روز تاریخی در این اجتماع بزرگ شما مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار تهران بزرگ و با شکوه توفیق حضور دارم.

وی ادامه داد: ما در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ اسلام و ایران قرار داریم؛ به همین سبب لازم است نکاتی را با شما مردم عزیز به صورت خلاصه و فشرده در میان بگذارم؛ اولین نکته و نکته‌ای بسیار مهم توجه به قدرت و عظمت ملت ایران است.

رئیس مجلس گفت: امروز جمهوری اسلامی با دشمنی رو به رو است که در اوج زر، زور و تزویر و با چپاول دنیا و با روحیه روحیه استکباری و خوی ظالمانه او از ملت‌های دنیا، از کشورهای دنیا این زر و زور و تزویر را با این خو و این قدرت به دست گرفته است. او از برتری‌هایی برخوردار هست اما ملت رشید و عزیز ایران در مقابل این دشمن امروز همزمان در چهار جبهه می‌جنگد؛ در جنگ اقتصادی، در جنگ شناختی و روانی، در جنگ نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی توأم با هم و امروز با جنگ تروریستی، خداوند بزرگ را شاکریم که این ملت بزرگ هرگز اجازه نداده که دشمن به اهداف خودش برسد و مانع هر اقدامی شده که او بخواهد بر این ملت در هر عرصه‌ای چه نظامی، چه سیاسی و چه تروریستی چیزی را بر این ملت تحمیل کند.

آمریکا اروپا را با این همه حرف و نقل و قدرت، زمین‌گیر کرده است

رئیس مجلس ادامه داد: این ملت با افتخار و با قدرت ایستاده است؛ نگاه کنید بقیه کشورها را، نگاه کنید اروپا را با این همه حرف و نقل و قدرت، یک نگاه و یک تهدید آمریکا آنها را زمین‌گیر کرده، آنها را ذلیل کرده، گاز گران را باید از او بخرند، اسلحه بخرند و در جنگ اوکراین هم هیچ نقشی نداشته باشند.

هدف اصلی و قطعی رژیم صهیونیستی و آمریکا از حمله فروپاشی ایران و تجزیه ایران بود

قالیباف گفت: در منطقه نگاه کنید که این قدرت ایران است و زیر بار ظلم نمی‌روند، استقلال خود و عزت خود را حفظ کرده است، ما در ۲۳ خرداد امسال شاهد تجاوز نظامی آنها بودیم در آن ۱۲ روز، هدف اصلی و قطعی رژیم صهیونیستی و آمریکا از حمله فروپاشی ایران و تجزیه ایران بود؛ آنها از این جهت با جمهوری اسلامی مخالف هستند که جمهوری اسلامی امروز ایرانی مقدر، ایرانی قوی و ایران مستقل است.

رژیم صهیونیستی هرگز اجازه نمی‌دهد که امت اسلامی متحد شوند

وی خاطرنشان کرد: امروز رژیم صهیونیستی هرگز اجازه نمی‌دهد که امت اسلامی متحد شوند، اجازه نمی‌دهد هیچ کشور اسلامی پُرقدرت شود؛ دیدید با امت اسلامی چه کرد؟ از هشتاد سال قبل تا امروز با مصر، قطر و سوریه چه کرد؟ این رفتار رژیم صهیونیستی است، ظالم و زورگو هستند و می‌خواهند هم را در سیطره خود بگیرند.

رئیس مجلس اظهار کرد: مشکل آنها با ایران قوی، مستقل و عزتمند است و ما خداوند بزرگ را شاکریم که مدافعان ایران یعنی نیروهای مسلح ما با حمایت شما مردم به صورت یکپارچه چنین شکستی را در جنگ نظامی ۱۲ روزه بر دشمن، بر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی وارد کرد و بدون شک یکی از مهمترین دلایل پیروزی ما بر دشمن این بود که مردم ما در مقابل اجنبی به میدان آمدند؛ مردم ما حمایت کردند، دشمن ما فکر می‌کرد اگر با حمله نظامی بیاید، مردم ما متفرق می‌شوند.

هسته سخت ۹۰ میلیونی مردم ایران یکپارچه و متحد در مقابل دشمن ایستادند

قالیباف افزود: همیشه با محاسبات غلط و برداشت‌های غلط و تحلیل‌های غلط برای این ملت بزرگ ایران اشتباه کردند، این نوبت هم اشتباه کردند، هسته سخت ۹۰ میلیونی مردم ایران با هر زبانی با هر قومیتی، با هر دینی با هر مذهبی، با هر گویشی و با هر سلیقه سیاسی یکپارچه و متحد در مقابل دشمن اجنبی در جنگ ۱۲ روزه ایستادند، این نقطه عطف وجدان بیداری ایرانی بود.

وی ادامه داد: من وظیفه دارم در برابر این آگاهی تاریخی، این مسئولیت‌پذیری، این خطاپوشی و بزرگ منشی مردم ایران، این بصیرت، گذشت، شجاعت و محبت مردم سر تعظیم فرود بیاورم و قدردان باشم و جانم فدای چنین ملت و مردمی که در روزهای سخت اینگونه در میدان هستند و هر خطایی را بخشیدند و از ایران عزیز ما در مقابل دشمن محکم ایستادند و -حفاظت کردند-.

رئیس مجلس تأکید کرد: هدف دشمن این بود که جنگ نظامی را آغاز کند، کشور ما را بمباران کند، آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش بینی کردند که در همان ۲، ۳ روز اول در داخل کشور پراکندگی، چند پارگی، تفرقه و شورش و ایادی بی‌وطن در کشور اقداماتی انجام دهند، هم در جنگ داخلی اقداماتی از داخل و در حمله نظامی ایران به شکست و تجزیه بکشاند، اینجا بود که ملت ما باطل‌السحر این حرکت شد و این داغ را بر دل دشمن گذاشت.

قالیباف خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما از روز پنجم آنچنان آتش قدرت و خشم ملت را بر آمریکای جنایت‌کار فرستاد که جیدی وَنس معاون اول رئیس جمهور آمریکا با تماس‌های مکرر دنبال ملاقات وزیر خارجه ما بود که فقط آتش متوقف شود، این خواست آمریکایی‌ها بود.

رئیس مجلس گفت: ترامپ جنایتکار و قاتل، رژیم صهیونیستی کودک‌کُش و تروریست که دیدید با مردم غزه چه کرد، با کودکان و زنان، غذا و آب را به روی آنها بست؛ این هیئت تروریستی که امروز سرزمین‌های اشغالی را اشغال کردند، ملت ایران را نشناختند. مثل همیشه به آنها ثابت کردند که شما ملت را نشناختید و تصمیم و تحلیل غلط دارید. اما امروز بعد از هفت ماه جنگ ۱۲ روزه دشمن از این خواسته شوم و جنایتکارش دست بر نمی‌دارند و به دنبال این است که ایران قوی و مستقل نباشد.

ملت در برابر این جنگ تروریستی ایستاد

رئیس مجلس اظهار کرد: او آمد جنگ چهارم، خواسته‌ای را که در بخش دوم جنگ ۱۲ روزه می‌خواست، آن را در جنگ تروریستی کلید زد؛ مسأله به حدی شفاف و روشن هست که هم شما دیدید؛ رئیس جمهور آمریکا به صورت علنی و رسمی اعلام کرد و ایران را تهدید کرد. زیرا او تصمیم گرفته بود که این جنگ داخلی را راه اندازی کند و به هر بهانه‌ای تجاوز کند و بعد دید ملت در برابر این جنگ تروریستی ایستاده است. او رسماًً حمایت و دنبال کرد که ادامه حرکت نظامی خود را که محقق نشده بود این بار در جنگ داخلی دنبال کند.

رئیس مجلس با بیان اینکه دشمن صهیونی این بار می‌خواست از جنگ داخلی به سمت جنگ نظامی پیش برود، ادامه داد: اساس نظام جمهوری اسلامی، مردمی است، دولت و ملت ما یکپارچه است و با هم گفتگو می‌کنیم، اگر اشکالی هم هست و کسانی اعتراضاتی دارند ما مسئولین مکلفیم خوب بشنویم و خوب عمل کنیم و این حق مردم ما است. ولی آنها از این سو استفاده کردند و با سازماندهی تروریست‌های مسلح به میدان آمدند.

قالیباف افزود: عده‌ای رسماً مزدور اجنبی هستند و خوش آمدن رئیس جمهور آمریکا را به وطن خود ترجیح می‌دهند، آنها همان داعشی‌های گذشته هستند که دیدید با کشورهای دیگر چه کار کردند، این داعشی‌های بی‌وطن و ضد دین و مزدوران که جنگ تروریستی را با ملت ما آغاز کردند. هدف آنها این بود که رُعب و وحشت ایجاد کنند. زندگی مردم را مختل کنند.

می‌خواستند پروژه آشوب زمان جنگ را به یک شکل دیگر شروع کنند

وی همچنین بیان کرد: دیدید که با ایجاد رُعب و وحشت چه حرکت‌هایی انجام دادند، آنها می‌خواستند مردم را بترسانند، رُعب و وحشت ایجاد کنند و همان پروژه آشوب زمان جنگ را به یک شکل دیگر شروع کنند و یک حرکت مسلحانه را به سبک داعشی‌ها از لباس تا نوع حرکت و نوع جنایت‌های خَشِن با زنان و کودکان و مردان و پلیس انجام دهند. شما شاهد بودید اینها چه کار کردند، به هیچ کس رحم نکردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: تروریست‌ها در همه شهرهای کوچک و بزرگ یکپارچه به میدان آمدند برای اینکه از مردم و جمهوری اسلامی انتقام بگیرند و همان هدف تجزیه را دنبال کنند. آنها به گونه‌ای عمل کردند که رعب و وحشتی ایجاد کنند؛ یادتان هست داعش در سوریه و در عراق و بقیه کشورها چگونه کشتار کرد، آنها در تهران همینطور رفتار کردند، در تهران پلیس ما را زنده زنده بنزین ریختند و آتش زدند، این جنایت اینها است.

رئیس مجلس همچنین گفت: مغازه‌ها و خیابان‌ها را در بعضی شهرها تخریب کردند و به آتش کشیدند، دیدید با آن دختر بچه کرمانشاهی در بغل پدرش چه جنایتی کردند. دادستان شریف که پناهگاه مردم بود، در شهر اصفهان زنده در آتش سوزاندند. این جنایت اینها است، دیدید یک پرستار را در بخش درمانی رشت با تمام آن بخش درمانی با هم به آتش کشیدند. یک سرباز شجاع آقای مقدسی را که نیروی پلیس در شیراز بود را هم آتش زدند.

قالیباف افزود: در تهران و در مسجد ابوذر قریب به ۹۰ مسجد و حسینه را به آتش کشیدند، اینها ضد دین و وطن هستند و به کسی رحم نکردند، یک طلبه جوان را به جرم روحانی بودند در مقابل خانواده‌اش به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رساندند، روشن است که مسئولان امنیتی وظیفه دارند در برابر چنین خشونتی مسلحانه با انواع اسلحه گرم، سرد و آتش و انواع تجهیزات و امکانات، مقابله کنند؛ تروریست‌های داعشی و در حقیقت مزوران مسلحی که پول می‌گرفتند و سازمان بودند، ایستاده بودند و قصد قدرت نمایی داشتند.

باطل‌السحر جنگ تروریستی مردم عزیز بودند

رئیس مجلس در ادامه سخنانش بیان کرد: باطل‌السحر این جنگ تروریستی شما مردم عزیز بودید، شاهد بودیم شما سراسیمه همه به پایگاه‌ها آمدید، همه در هوای سرد به پایگاه‌ها آمدید و بسیجیان ما و پلیس و و پاسداران ما به عنوان مدافعان ایران ایستادند و با قدرت و با خون خود، با کمک و همراهی شما و در میدان بودن شما مردم از امنیت کشور دفاع کردند و امنیت را برقرار کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. به همه خانواده‌های مدافع ایران و همه خانواده‌های مردم بی‌گناهی که به دست تروریست‌های داعشی بی‌وطن و ضد دین به شهادت رسیدند، تسلیت عرض می‌کنم.

همانطور که ثبات امنیت مهم است، ثبات اقتصادی هم مهم است

قالیباف همچنین گفت: در کنار جنگ تروریستی و جنگ نظامی، همچنین جنگ در حوزه شناختی بحث مربوط به جنگ اقتصادی است که چندین دهه است در این جنگ هستیم؛ مسئولین به کمک مجاهدان عرصه توسعه اقتصادی کشور باید بدانیم همانطور که ثبات امنیت مهم است، ثبات اقتصادی هم مهم است و چه بسا در این مقطع مهم‌تر است و مردم حق دارند برای معیشت و کسب و کار خود آرامش داشته باشند.

در کوتاه‌ترین زمان ثبات را به بازار ارز خواهیم آورد / ‏نیازمند یک انقلاب در عرصه اقتصادی هستیم

وی خاطرنشان کرد: امروز سران قوا و همه مسئولین بدون وقفه در کوتاه‌ترین زمان حتماً ثبات را به بازار ارز خواهیم آورد، در کانال مشخص بر اساس همان قانون ارز را به صورت شناور مدیریت شده با فلورانس محدود اداره می‌کنیم.

رئیس مجلس بیان کرد: قدرت خرید خانواده با به فضل الهی حفظ می‌کنیم و امروز نیازمند یک انقلاب در عرصه اقتصادی که دقیق و توأم با برنامه‌ریزی و عقلانیت باشد، هستیم. مطمئن باشید قیمت کالاهای اساسی را در طول سال ثابت خواهیم کرد.

قالیباف افزود: به نمایندگی از میلیون‌ها زن و مرد ایرانی به رئیس جمهور متوهم و متکبر آمریکا می‌گویم که ما ملت ایران همان حرف حاج قاسم عزیزمان را به تو می‌زنیم: ای ترامپ قمار باز ما حریف توایم، تو سردار مقاومت را شهید کردی که به اصطلاح مقاومت را نابود کنی اما امروز همان مکتب مقاومت تبدیل به یک جریان جهانی شده و دشمن اسرائیلی را بیچاره کرده، امروز حتی در پایتخت سیاسی آمریکا با شعارهای ضد اسرائیلی در انتخابات‌ها به پیروزی می‌رسند؛ ما با تأسی از سردار شهیدمان که باعث افتخار ایرانیان است به تو می‌گوئیم ما ملت امام حسینیم. ما منتظریم، ما مرد میدان برای تو هستیم، بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می‌شود.

ترامپ! بیا تا ببینی چه بلایی بر سر پایگاه‌ها و کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی خواهد آمد

وی ادامه داد: بیا تا ببینی چه بلایی بر سر پایگاه‌ها و کشتی‌های و نیروهای آمریکایی در خواهد آمد، بیا تا با آتش مدافعان ایران چنان بسوزی که درس عبرت برای همیشه تاریخ حاکم ظالم آمریکا شود، این حاکمان ظالم را ادب خواهیم کرد، بیا تا بفهمی که وقتی منطقه به آتش کشیده شود با چه تبعات سنگینی رو به رو خواهی شد.

از خون مردمان، دانشمندان و سردارانمان نخواهیم گذشت

رئیس مجلس گفت: ترامپ متوهم دروغ‌هایی که به تو می‌گویند باور نکن، به تو گفته بودند، مشهد سقوط کرده ولی مریدان امام رضا علیه السلام ایستاده‌اند تا پاسخ متوهمان تو را بدهند. ما از خون مردمان، دانشمندان و سردارانمان نخواهیم گذشت، شنیده‌ایم ایران را تهدید کرده‌ای بدان مدافعان ایران درسی فراموش نشدنی به تو خواهند داد.