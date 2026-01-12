۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

خروش مردم بندرعباس بر علیه اغتشاش‌گران آغاز شد

بندرعباس- مردم بندرعباس دوشادوش مردم سراسر میهن اسلامی راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ دی ماه را بر علیه عوامل آمریکایی صهیونیستی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایت مدار شهر بندرعباس، از دقایقی پیش راهپیمایی بزرگ و دشمن شکن ۲۲ دی ماه بر علیه عوامل آشوب‌گر و اغتشاش‌گران آمریکایی و صهیونیستی را که طی شب‌های پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه اقدام به تخریب اموال عمومی، آشوب گری و به شهادت رساندن مدافعان امنیت کرده بودند، آغاز کردند.

مردم بندرعباس در این راهپیمایی پرشور که از میدان مجاور دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس آغاز شده است، اقدامات اغتشاش گران و تخریب گران را محکوم می‌کنند.

راهپیمایی امروز قرار بود از میدان انقلاب (بوستان شهید دباغیان) تا چهارراه شهید مطهری (مصلی) که محل ثابت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در شهر بندرعباس است برگزار شود که با تقاضا و اصرار گروه‌های مردمی به میدان دانشگاه آزاد تا چهارراه نخل ناخدا تغییر مکان کرد.

طی شب‌های آشوبگری چهارراه دانشگاه به سمت میدان صادقیه و چهارراه داماهی و چهارراه نخل ناخدا به سمت پل رسالت و خیابان ایثار جزو کانون‌های اصلی اغتشاشات بوده است و اغتشاش‌گران آسیب‌های زیادی به کسبه، اموال عمومی و بانک‌ها زده‌اند.

