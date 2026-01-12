به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایت مدار شهر بندرعباس، از دقایقی پیش راهپیمایی بزرگ و دشمن شکن ۲۲ دی ماه بر علیه عوامل آشوبگر و اغتشاشگران آمریکایی و صهیونیستی را که طی شبهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه اقدام به تخریب اموال عمومی، آشوب گری و به شهادت رساندن مدافعان امنیت کرده بودند، آغاز کردند.
مردم بندرعباس در این راهپیمایی پرشور که از میدان مجاور دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس آغاز شده است، اقدامات اغتشاش گران و تخریب گران را محکوم میکنند.
راهپیمایی امروز قرار بود از میدان انقلاب (بوستان شهید دباغیان) تا چهارراه شهید مطهری (مصلی) که محل ثابت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در شهر بندرعباس است برگزار شود که با تقاضا و اصرار گروههای مردمی به میدان دانشگاه آزاد تا چهارراه نخل ناخدا تغییر مکان کرد.
طی شبهای آشوبگری چهارراه دانشگاه به سمت میدان صادقیه و چهارراه داماهی و چهارراه نخل ناخدا به سمت پل رسالت و خیابان ایثار جزو کانونهای اصلی اغتشاشات بوده است و اغتشاشگران آسیبهای زیادی به کسبه، اموال عمومی و بانکها زدهاند.
