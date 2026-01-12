مردم اردبیل در محکومیت اغتشاشگران راهپیمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ با وجود سرما و باد سرد، اقشار مختلف مردم اردبیل با حضور پرشور در راهپیمایی و طی مسیر میدان شریعتی تا میدان یحیوی این شهر آشوبها و اغتشاشات اخیر در مناطق مختلف کشور را محکوم کرده و اتحاد و حمایت خود را از انقلاب و رهبری به نمایش گذاشتند.
شمار زیادی از مردم اردبیل اعم از زنان و مردان با حضور در این راهپیمایی با سردادن شعارهایی بر ضد آشوبهای خیابانی اخیر، مخالفتهای خود را با هر گونه آشوبگری، تحرکات ضد امنیتی و تخریب اموال عمومی اعلام کردند.
مردم ولایتمدار اردبیل با حضور پرشور و پرشکوه خود در این راهپیمایی ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام (ره) و مقام معظم رهبری فتنههای اخیر عوامل اغتشاش و آشوب به ویژه سردمداران آنها آمریکای جنایتکار و رژیم صیونیستی و کودککش اسرائیل را محکوم کرند.
راهپیمایان با مشتهای گره کرده شعارهایی مانند "آذربایجان و اردبیل شرف دی، پهلوی بی شرف دی"، "مرگ بر فتنهگر و منافق"، "ما همه با هم هستیم پشت ولایت هستیم"، "ملت ما بیدار است از آمریکا بیزار است"و "ملت ما بیدار است از فتنهگر بیزار است" سردادند.
راهپیمایان که دست نوشتههایی با شعارهای هیهاتمنالذله، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و نیز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را حمل میکردند با فریادهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" انزجار و بیزاری خود را از دشمنان نظام اسلامی و ملت ایران اعلام کردند.
همچنین شرکت کنندگان در این راهپیمایی به علت اعلام سه روز عزای عمومی از سوی هیأت دولت به پاس شهدای عزیز نبرد مقاومت ملی ایرانیان مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با سینهزنی به عزاداری پرداخته و یاد و خاطره شهدای امنیت را گرامی داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در اجتماع عظیم راهپیمایان، با قدردانی از شور و شکوه ملت در پاسداری از ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی گفت: همه شوق، عشق و دلبستگی ما به حضرات معصومین (ع) و اولیای الهی گره خورده است و امتهای مسلمان قرنها برای حضرت امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) گریستهاند.
آیت الله سید حسن عاملی افزود: با چنین عشق و علاقهای تاریخی و عمیق به اولیای الهی، اهانت به ساحت پاک و قدسی بزرگان دین، قابل اغماض نیست و من از صمیم دل از مردم فهیم و آگاه استان که همواره پاسدار ارزشها و شعائر دینی و ملی بوده و هستند قدردانی میکنم.
وی ادامه داد: البته این اجتماع باشکوه ملت، وظیفه دولت را در خدمت به مردم، بسی سنگین میکند و ما همچنان بر مطالبه مردم غیور مبنی بر تسهیل معیشت و گشایش در امور اقتصادی از ناحیه دولت مصر هستیم و انتظار داریم دولت برای این مطالبه بر حق ملت، گامهای فوری و ملموس بردارد.
امروز مردم با بصیرت استان اردبیل همانند مردم سراسر کشور نشان دادند که با پیروی از رهبر معظم انقلاب با وجود همه مشکلات همیشه و در همه حال در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و مراحل حساس و سرنوشتساز در صحنه حضور دارند.
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