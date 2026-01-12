به گزارش خبرگزاری مهر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در هشتمین جلسه کارگروه نظام یارانه وزارت جهاد کشاورزی که امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت در شرایط ناآرامی اخیر کشور گفت: مردم با هوشیاری و شناخت، راه خود را از گروهکهای نظاممند مسلح تحت حمایت آمریکا و اسرائیل که با هدف کشتهسازی در سراسر کشور در میان اعتراضات به حق مردم به شرایط اقتصادی، اغتشاش ایجاد کرده بودند، جدا کردند و یکی دو روز گذشته کشور شرایط امنتری را تجربه کرد و مقابله خوبی با جریان نفوذ صورت گرفت.
وی با اشاره به تاکید رئیسجمهور در برگزاری جلسات هماهنگی دروندستگاهی و بیندستگاهی خاطرنشان کرد: برگزاری روزانه جلسات بین مدیران ارشد وزارتخانه جهت تقویت هماهنگیها با هدف اجرای مناسب طرح کارآمدسازی یارانهها از اهمیت بالایی برخوردار است و روزانه جلساتی در سطح ملی نیز در بانک مرکزی در این راستا برگزار میشود.
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم همکاری و همافزایی بین مدیران وزارتخانه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هر کدام از مدیران به نمایندگی از وزارتخانه باید در جلسات حضور یافته و مسئولانه از مواضع کل وزارتخانه دفاع کنند.
وی در ارتباط با موضوع حمل کالاهای کشاورزی در کشور افزود: مکاتبات لازم انجام شده و استانها برای همراهی مکلف شدهاند. سایر دستگاهها نیز برای حل این مساله اعلام آمادگی کردهاند.
نوری در ارتباط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه گوشت قرمز تصریح کرد: انتظار میرود با افزایش عرضه در بلندمدت، قواعد اقتصادی در بازار برقرار شده و تولیدکننده بتواند محصول خود را ارزانتر از کشورهای مبدا واردات به کشور تولید کند.
وی در ارتباط با استفاده از ذخایر راهبردی کشور گفت: این ذخایر در صورت لزوم، تنها باید در اختیار تولید کنندگانی قرار گیرد که با مشکل جدی در تأمین نهاده مواجه شدهاند و همچنین لازم است از طرف معاونت بازرگانی به بازرگانانی که اقدام به حمل نهاده با هدف توزیع بین دامدار و مرغدار نمیکنند، تذکر کتبی داده شود.
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