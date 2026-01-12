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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

کارت زرد وزیر جهاد کشاورزی به بازرگانانی که نهاده‌ها را توزیع نمی‌کنند

کارت زرد وزیر جهاد کشاورزی به بازرگانانی که نهاده‌ها را توزیع نمی‌کنند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بر تسریع در حمل و توزیع نهاده‌های دامی موجود در گمرکات کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های درون و بین دستگاهی با هدف اجرای مناسب طرح کارآمدسازی یارانه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در هشتمین جلسه کارگروه نظام یارانه وزارت جهاد کشاورزی که امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت در شرایط ناآرامی اخیر کشور گفت: مردم با هوشیاری و شناخت، راه خود را از گروهک‌های نظام‌مند مسلح تحت حمایت آمریکا و اسرائیل که با هدف کشته‌سازی در سراسر کشور در میان اعتراضات به حق مردم به شرایط اقتصادی، اغتشاش ایجاد کرده بودند، جدا کردند و یکی دو روز گذشته کشور شرایط امن‌تری را تجربه کرد و مقابله خوبی با جریان نفوذ صورت گرفت.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در برگزاری جلسات هماهنگی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی خاطرنشان کرد: برگزاری روزانه جلسات بین مدیران ارشد وزارتخانه جهت تقویت هماهنگی‌ها با هدف اجرای مناسب طرح کارآمدسازی یارانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و روزانه جلساتی در سطح ملی نیز در بانک مرکزی در این راستا برگزار می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بین مدیران وزارتخانه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هر کدام از مدیران به نمایندگی از وزارتخانه باید در جلسات حضور یافته و مسئولانه از مواضع کل وزارتخانه دفاع کنند.

وی در ارتباط با موضوع حمل کالاهای کشاورزی در کشور افزود: مکاتبات لازم انجام شده و استان‌ها برای همراهی مکلف شده‌اند. سایر دستگاه‌ها نیز برای حل این مساله اعلام آمادگی کرده‌اند.

نوری در ارتباط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی به ویژه گوشت قرمز تصریح کرد: انتظار می‌رود با افزایش عرضه در بلندمدت، قواعد اقتصادی در بازار برقرار شده و تولیدکننده بتواند محصول خود را ارزان‌تر از کشورهای مبدا واردات به کشور تولید کند.

وی در ارتباط با استفاده از ذخایر راهبردی کشور گفت: این ذخایر در صورت لزوم، تنها باید در اختیار تولید کنندگانی قرار گیرد که با مشکل جدی در تأمین نهاده مواجه شده‌اند و همچنین لازم است از طرف معاونت بازرگانی به بازرگانانی که اقدام به حمل نهاده با هدف توزیع بین دامدار و مرغدار نمی‌کنند، تذکر کتبی داده شود.

کد مطلب 6720119
علی فروزانفر

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    نظرات

    • حقیقت ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      رانت خورها اینقدر زورشان زیاد که چندین دهه ارز واردات ارزان می‌گیرند ولی کالاهایی که باید وارد کنند چون انحصار خودشان است هرچی خواستند وارد می‌کنند و جوابگو هم نیستند پس بهترین راه حل واردات رو به دست افراد صالح بدهند و قبلی‌ها رو حذف کنید

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