هزارجریبی: حذف ارز ترجیحی به نفع تولید و کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی عصر چهارشنبه در قرارگاه رسانهای با تشریح ابعاد طرح حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف اظهار کرد: اصل این طرح، مدیریت هدفمند یارانههاست و دولت با جسارت، تصمیمی بزرگ و اثرگذار اتخاذ کرد که بازخوردهای دریافتی نشان میدهد رضایت کارشناسان و بخش قابلتوجهی از مردم از این تصمیم، بیش از نارضایتیها بوده است.
وی با اشاره به آثار مثبت این سیاست در کاهش قاچاق افزود: زمانی که کالاهای اساسی با قیمت یارانهای در داخل کشور توزیع میشد، بخشی از آن به دلیل اختلاف قیمت، به کشورهای همسایه قاچاق میشد، اما با اجرای این طرح، قاچاق مرزی بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت؛ موضوعی که وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان یکی دیگر از مزایای این طرح را افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در صنایع وابسته دانست و گفت: پیش از این، به دلیل واردات یارانهای برخی اقلام مانند روغن و خوراک دام، کارخانجات داخلی امکان افزایش ظرفیت یا صادرات نداشتند، اما اکنون بخش خصوصی میتواند مواد اولیه مورد نیاز را وارد کرده و پس از فرآوری، حتی به بازارهای صادراتی عرضه کند که این امر موجب افزایش ظرفیت کارخانهها، از جمله کارخانههای روغنکشی استان، خواهد شد.
هزارجریبی با تأکید بر آثار مثبت این طرح برای کشاورزان تصریح کرد: در گذشته، محصولات کشاورزی با قیمتهای دستوری و یارانهای خریداری میشد، اما در این مدل جدید، قرار نیست کشاورز محصول خود را ارزان به مصرفکننده بدهد؛ بلکه دولت مابهالتفاوت قیمت را پرداخت میکند. این موضوع به نفع کشاورزان بوده و امیدواری تازهای در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، افزایش ۴۰ درصدی تولید دانههای روغنی پیشبینی شده که با استمرار سیستم قبلی عملاً امکان تحقق آن وجود نداشت، اما با اجرای این طرح، دستیابی به این هدف امکانپذیر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به آغاز رسمی اجرای طرح از امروز گفت: دستورالعملهای مربوطه به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و از ساعت هفت صبح، نشستهای روزانه با ادارات تابعه، بخش خصوصی، اتحادیهها و زنجیرههای تولید و توزیع در قالب ستاد کارآمدسازی نظام یارانهای استان برگزار میشود تا بازار بهصورت مستمر رصد و مشکلات احتمالی در کوتاهترین زمان رفع شود.
هزارجریبی در ادامه به وضعیت تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: تولید مرغ در استان بهصورت پایدار در حال انجام است و نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و بدون محدودیت در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد.
وی درباره وضعیت روغن نیز گفت: هماکنون حدود ۳۵۰ تن روغن از طریق ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان در حال توزیع است که شامل برندهای داخلی و خارج از استان میشود و در صورت بروز مشکل از سوی شرکتهای پخش یا نمایندگیها، موضوع بهصورت روزانه از طریق فرمانداران، استانداری و وزارتخانه پیگیری خواهد شد.
