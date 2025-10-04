به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بازدید روح‌الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از شهرستان گتوند، محسن آقایی فرماندار این شهرستان پیش از ظهر امروز شنبه با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه، خواستار پیگیری جدی پنج محور اصلی در حوزه عمرانی و خدماتی شد.

آقایی با خیرمقدم به هیئت همراه از بازدید میدانی مدیرکل راه و شهرسازی از سایت جدید شهرک مسکونی در سه‌راهی گتوند خبر داد و گفت: این شهرک قرار است در قالب طرح نهضت ملی مسکن به شهرستان الحاق شود و در کنار آن، صالح‌شهر و ترک‌الکی نیز در مسیر توسعه قرار دارند.

وی با اشاره به مشکلات ملکی و ثبت اسنادی در ترکالکی، افزود: انتظار داریم با دستور مدیرکل، روند آغاز طرح جامع شهری در گتوند و صالح‌شهر تسریع شود. بازنگری طرح‌ها و الحاق اراضی جدید باید در قالب طرح جامع مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گتوند همچنین به وضعیت راه‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: مسیر جنت‌مکان به سه‌راهی گتوند نیازمند تکمیل پرونده و اخذ مجوز ماده ۲۳ است که امیدواریم با حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی، این مسیر به بهره‌برداری برسد.

در حوزه ساخت‌وسازهای دولتی، آقایی از آماده‌سازی زمین درمانگاه تأمین اجتماعی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، این موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد و امیدواریم با تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی همچنین به وضعیت نامناسب ساختمان اداری شهرستان اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران، ملکی برای استقرار اداره خودرو تهیه شده که نیازمند نوسازی و تجهیز است. این ساختمان با زیربنای حدود ۱۱۰ متر مربع می‌تواند پاسخگوی نیازهای ارباب‌رجوع و کارکنان باشد.

آقایی در پایان با تأکید بر لزوم رسیدگی به این پنج محور، از حضور مدیرکل راه و شهرسازی و هیئت همراه در شهرستان گتوند تقدیر کرد و خواستار صدور دستورات لازم برای پیگیری و تحقق این طرح‌ها شد.