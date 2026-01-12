به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه با حضور مدیرکل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار لرستان، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.

در این مراسم با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «میثم محتشم» به‌عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان معرفی شد.

بنابراین گزارش، در این مراسم از زحمات «اعظم روانشاد» مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تقدیر به عمل آمد.

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: ما در ماه‌های گذشته برنامه قوی را تدوین کردیم، سرکار خانم «روانشاد» تلاش وافری کردند، اما به جهت اینکه ضرورت بود یک روح تازه‌ای در برنامه‌های فرهنگی و هنری استان دمیده شود، با رایزنی و صحبتی که شد و اعتمادی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند که همین‌جا از حسن انتخاب ایشان تشکر می‌کنم، «میثم محتشم» به‌عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.

وی گفت: امیدوارم شاهد شتاب گیری در توسعه برنامه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی استان باشیم که بخش عمده‌ای از آن بر عهده جناب آقای «محتشم» خواهد بود.