به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه با حضور مدیرکل استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار لرستان، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد.
در این مراسم با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «میثم محتشم» بهعنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان معرفی شد.
بنابراین گزارش، در این مراسم از زحمات «اعظم روانشاد» مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تقدیر به عمل آمد.
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: ما در ماههای گذشته برنامه قوی را تدوین کردیم، سرکار خانم «روانشاد» تلاش وافری کردند، اما به جهت اینکه ضرورت بود یک روح تازهای در برنامههای فرهنگی و هنری استان دمیده شود، با رایزنی و صحبتی که شد و اعتمادی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند که همینجا از حسن انتخاب ایشان تشکر میکنم، «میثم محتشم» بهعنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند.
وی گفت: امیدوارم شاهد شتاب گیری در توسعه برنامههای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی استان باشیم که بخش عمدهای از آن بر عهده جناب آقای «محتشم» خواهد بود.
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