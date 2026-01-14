یک همت اعتبار برای تشخیص زودهنگام سرطان زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ادامه بررسی بودجه بخش سلامت لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیشنهادات واصله نمایندگان و ارائه گزارش نهایی به کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در نشست روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، با حضور مسئولانی از جمعیت هلال احمر، جهاد دانشگاهی و سازمان تأمین اجتماعی اعتبارات این دستگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بررسی شد.

وی افزود: مسئولان هلال احمر پیشنهادات خود را برای اعمال در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه کردند و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تمامی این پیشنهادات به دلیل اهمیت موضوع و پیش بینی تکالیف در برنامه هفتم پیشرفت موافقت کردند و نمایندگان عضو تلفیق نیز قول همکاری دادند.

اسحاقی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در مورد جهاد دانشگاهی برای پیش‌بینی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ادامه داد: جهاد دانشگاهی در راستای تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان زنان و درمان‌های نوین در استان‌های کشور نیازمند افزایش ردیف بودجه تجهیز و نوسازی مرکز تحقیقات سرطان پستان است. بنابراین، مقرر شد حدود یک همت برای این مهم دیده شود تا بتوانیم شبکه ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان را تکمیل کرد.