فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به تمام بازاریان، مباشرین و عرضه‌کنندگان کالاها تأکید می‌کنیم که از نگهداری کالاهای اساسی خودداری کنند.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از احتکار و قاچاق کالاهای اساسی در لرستان، عنوان کرد: شعب تعزیرات حکومتی استان با متخلفانی که گزارش آنها از سوی مردم داده شود به‌شدت برخورد خواهند کرد.

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های احتکار و قاچاق کالاهای اساسی در استان راه‌اندازی شده است.

فروزنده، تصریح کرد: در این راستا کالاهایی مانند روغن، برنج و… به قیمت مصوب در بازار عرضه شوند.