زاهدی: بارش برف ملایم و افت شدید دما در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله زاهدی صبح شنبه با اشاره به آخرین وضعیت جوی همدان، اظهار کرد: امروز شنبه ششم دیماه، در ساعاتی از روز افزایش ابر و افزایش سرعت باد در استان پیشبینی میشود و بهتدریج در پارهای از مناطق احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
وی افزود: این شرایط جوی تا فردا ادامه خواهد داشت و برای روز یکشنبه نیز علاوه بر وزش باد شدید لحظهای، انتظار بارش خفیف برف و باران در بخشهایی از استان بهویژه نیمه غربی همدان میرود.
کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: به نظر میرسد از دوشنبه شب تا پیش از ظهر سهشنبه شرایط برای بارش برف مهیاتر باشد که این بارشها عمدتاً با شدت ملایم و بیشتر در نیمه غربی استان، بخشهایی از مناطق جنوبغرب، جنوب و همچنین برخی مناطق شمالی استان رخ خواهد داد.
زاهدی با اشاره به تضعیف سامانه بارشی تصریح کرد: از اواسط روز سهشنبه فعالیت سامانه بارشی در استان کاهش پیدا میکند اما بهدنبال آن کاهش محسوس دما بهویژه در صبح چهارشنبه پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، دماهای صبحگاهی در برخی از مناطق استان در صبح چهارشنبه به حدود ۱۲ تا ۱۳ درجه زیر صفر خواهد رسید، هرچند این شرایط موقتی است و بهتدریج در پایان هفته از شدت برودت هوا کاسته میشود.
کارشناس هواشناسی استان همدان در پایان گفت: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته منفی ۳ و ۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است و در این مدت، فامنین و قهاوند با دمای منفی ۶ درجه سردترین و نهاوند و اسدآباد با ۱۱ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان گزارش شدهاند.
نظر شما