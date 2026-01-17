رسانه آمریکایی: خواسته ویتکاف اجتناب از درگیری با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از منبعی گزارش داد: استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و رئیس کارکنان کاخ سفید بر ضرورت احتیاط نسبت به هرگونه حمله [احتمالی] به ایران تأکید کردند.

این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی فاش کرد: ویتکاف مستقیماً به بیم و هراس متحدان عرب [آمریکا] گوش داده و خواسته که از دور دیگری از خشونت با ایران اجتناب شود.

اظهارات این دو مقام آمریکایی همزمان با آن روی می دهد که ساعاتی پیش نیز یائیر مارتون یکی از مسئولان بلندپایه رژیم صهیونیستی در بخش مشاوره راهبردی و مدیریت بحران، با انتشار یک مقاله در روزنامه معاریو اذعان کرد: هر گونه حمله گسترده آمریکا علیه ایران می تواند به نتایج عکس بیانجامد و باعث شود روحیه ملی‌گرایی ایرانی‌ها تقویت شده و آنها حول محور نظام حاکم در این کشور جمع شوند.