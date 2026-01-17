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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۲:۴۱

رسانه آمریکایی: خواسته ویتکاف اجتناب از درگیری با ایران است

رسانه آمریکایی: خواسته ویتکاف اجتناب از درگیری با ایران است

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نسبت به ماجراجویی دوباره آمریکا در ایران و هرگونه تجاوز به تهران هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از منبعی گزارش داد: استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و رئیس کارکنان کاخ سفید بر ضرورت احتیاط نسبت به هرگونه حمله [احتمالی] به ایران تأکید کردند.

این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی فاش کرد: ویتکاف مستقیماً به بیم و هراس متحدان عرب [آمریکا] گوش داده و خواسته که از دور دیگری از خشونت با ایران اجتناب شود.

اظهارات این دو مقام آمریکایی همزمان با آن روی می دهد که ساعاتی پیش نیز یائیر مارتون یکی از مسئولان بلندپایه رژیم صهیونیستی در بخش مشاوره راهبردی و مدیریت بحران، با انتشار یک مقاله در روزنامه معاریو اذعان کرد: هر گونه حمله گسترده آمریکا علیه ایران می تواند به نتایج عکس بیانجامد و باعث شود روحیه ملی‌گرایی ایرانی‌ها تقویت شده و آنها حول محور نظام حاکم در این کشور جمع شوند.

کد مطلب 6723601

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    نظرات

    • ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      16 63
      پاسخ
      از موشکامون میترسین
    • هاله نور ۰۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      5 45
      پاسخ
      ایران با پانصد هزار موشک بالستیک باید اسرائیل را نابود کند
    • بهمن شیرگیر تالش رزمنده وایثارگر تالش جماکوه ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      10 50
      پاسخ
      اسرائیل دیگه جرات ندارد حمله کند
    • ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      4 28
      پاسخ
      آمریکاواسراییل تانابودی ایران وحذف ایران از جغرافیای سیاسی وتبدیل کردن ایران به یک کشور ضعیف وپادوبرای منافع غرب دست نخواهند کشید حالا نوبت ایرانه که با رو نمایی از سلاح هسته ایی وموشکهای دور بردوقدرنت نمایی بزرگ خود این دو دشمن جسور را رام کند
    • تهران ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      19 7
      پاسخ
      اعتمادی نیست ، خطر هنوز هست.
    • ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      3 19
      پاسخ
      به این موضوع نباید خوشبین بود چون سری قبل داشتیم مذاکره میکردیم که حمله کردن و صد البته که نباید از حمله هم ترسید چون باید با این موضوع رو به رو بشیم و به قولی مرگ یکبار و شیون هم یکبار چون خوی وحشی غربی ها که از کودکی با وحشیگری آشنا و بزرگ شدن رو نمیشه اصلا درست کرد و اینا فکر میکنن ملت ها برده اون ها هستن و فکر میکنن باید مثل برده با ما رفتار کنن و متاسفانه فکر ملت های این منطقه از قدیم خوب کار نکرده که بتونن از خودشون دفاع کنن و کاری برای شرافت و آزادگیشون در برابر این برده داران انجام بدن
    • ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      11 10
      پاسخ
      نباید به این ترفند امریکا که مثلا ویتکاف میگه خواستار جنگ نیستیم و اون یکی میگه خودم رو قانع کردم جنگ نکنم، اصلا نباید اعتماد کرد زیرا اصل غافلگیری را شروع کردند برای آغاز جنگ
    • مهتاب ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      3 46
      پاسخ
      کاش بمب اتم داشته باشیم و ایران یهو رو نمایی ش کنه
    • داریوش حسین زاده ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      4 24
      پاسخ
      معتقدم به هیچ وجه نباید به غربی ها خصوصاً آمریکا و رژیم آدم کش صهیونی اعتماد کرد، فقط یک گزینه ،ان هم قدرت داشتن است و بس،
    • ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      5 21
      پاسخ
      مواظب جنگل وحوش آمریکایی و اروپایی باشیم و گول فاشیستهای کراواتی و کت و شلواری و بربرهای ادکلن زده نخوریم. همیشه آماده و انگشت روی ماشه، آماده دفاع از این سرزمین کهن و قهرمان پرور و شهید پرور باشیم. خدا با ماست.
    • ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بعیده

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