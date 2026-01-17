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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۲

ترامپ خطاب به نتانیاهو: آماده باش که بهای حمله به ایران را بپردازی

ترامپ خطاب به نتانیاهو: آماده باش که بهای حمله به ایران را بپردازی

رئیس جمهوری آمریکا به نتانیاهو نسبت به پاسخ قاطع تهران به هرگونه ماجراجویی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: اگر حمله ای به ایران صورت گیرد، آماده باش که بهای آن را بپردازی.

این توهمات ترامپ و نتانیاهو درحالی بیان می شود که یائیر مارتون یکی از مسئولان بلندپایه رژیم صهیونیستی در بخش مشاوره راهبردی و مدیریت بحران با انتشار یک مقاله در روزنامه معاریو اذعان کرد: هر گونه حمله گسترده آمریکا علیه ایران می تواند به نتایج عکس بیانجامد و باعث شود روحیه ملی‌گرایی ایرانی‌ها تقویت شده و آنها حول محور نظام حاکم در این کشور جمع شوند.

کد مطلب 6723597

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    نظرات

    • سیاوش ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      17 67
      پاسخ
      تنبیه کسی که به ایران گستاخ شود نه رها خواهد شد نه فراموش.
    • ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      61 7
      پاسخ
      مسخرمون کردند... متاسفانه،تصمیمشان قطعی و قاطع است
    • محمد عادلی ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      89 11
      پاسخ
      😂😂😂😂 زهی خیال باطل
    • ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      80 3
      پاسخ
      همه ش فیلمه، دوباره غافلگیرمون نکنن خوبه
    • پژمان ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      18 66
      پاسخ
      دیوها و گرگها جمع شدن برای خونخواری جدید
    • ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      49 1
      پاسخ
      روحیه چی?
    • ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      20 92
      پاسخ
      نابود بشین هردوتون.جنایتکارهای خونخوار کودک کش
    • سحر ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      14 73
      پاسخ
      خدارو شکر خودشون ترس خودشون دارن!😍 خدایا ترس راهمواره در دل دشمنان ما قراربده و کشورو ملت و آب وخاک ما را همواره از گزند وآسیب دشمنان مصون محفوظ و درامان نگه دار. برحمتک یا ارحم الراحمین آمین، یارب العالمین!🤲🤲
    • اره ۰۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      17 112
      پاسخ
      ایران با نابودی آمریکا و اسرائیل می تواند ابر قدرت جهان شود
    • ۰۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      16 85
      پاسخ
      بهای حمله به ایران شاید نابودی اسراییل و نتانیاهو و انزوای آمریکا باشد.
    • گودرز اقایی ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      16 112
      پاسخ
      جمعیت ۹۰ میلیونی ایران هر لحظه دفاع از آب و خاک خود هستند و هر کشوری که بخواهد به خاک ایران تجاوز کند . جواب دندان شکنی خواهیم داد که سالها در ذهن و فکرشون فراموش نخواهد شد . و طولی نخواهد کشید که ترامپ و نتانیاهو توسط مسلمانان جهان ترور و نیست و نابود خواهد شد
    • محمد ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      64 12
      پاسخ
      ای کاش در ایران احزاب به درستی فعال می بودند و هرگز جامعه به خشونت کشیده نمی شد
    • روح اله ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      6 35
      پاسخ
      آفرین
    • شمس ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      25 54
      پاسخ
      ترامپ و نتانیاهو و همه ی دیکتاتورها بدانند که هر کس بر مردم بی گناه اسلحه بکشد و آنها را وحشیانه قتل عام کند محکوم به شکست هست و تقاص آن را پس خواهد داد
    • مهتاب ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      17 41
      پاسخ
      مراقب جنگ زرگری این دوتا پیر احمق خدا نشناس باشید همه جنگاشون صوری و فیلم بازی می کنند
    • ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      14 57
      پاسخ
      هر سناریویی ممکن هست اتفاق بیافته اما اگه قرار هست جنگی بشه هر چه زودتر بهتر و باید بدانیم که آمریکا با شرف ایرانی ها داره بازی میکنه و هر وقت دوست داره نسبت به بازیچه قرار دادن حیثیت و ملیت ملت ها اقدام میکنه و یک عده وطن فروش مثل اون مصی وطن فروش لانه کلاغ هم بیان زر مفت بزنن که حمله کن و از این دست امور ماندم بچه های این ملت بمیرن چی به این میدن
    • ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      9 38
      پاسخ
      حول محور نظام حاکم، همین الآن هم جمع اند. عواقب بعدش نا معلوم است. این بار موشک رستاخیز قیامت به پا خواهد کرد.
    • ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      4 13
      پاسخ
      ترس همیشه در دل افراد موزی و حقه بازه این دو کودک کش ترسو
    • ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      3 28
      پاسخ
      زهی خیال باطل کودک کش
    • ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
      12 2
      پاسخ
      اینها بازی جدیده. قصدشون از سه سال پیش. حمله بوده. حالا دارن طرح های جدید درست می کنند.

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