ترامپ خطاب به نتانیاهو: آماده باش که بهای حمله به ایران را بپردازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: اگر حمله ای به ایران صورت گیرد، آماده باش که بهای آن را بپردازی.

این توهمات ترامپ و نتانیاهو درحالی بیان می شود که یائیر مارتون یکی از مسئولان بلندپایه رژیم صهیونیستی در بخش مشاوره راهبردی و مدیریت بحران با انتشار یک مقاله در روزنامه معاریو اذعان کرد: هر گونه حمله گسترده آمریکا علیه ایران می تواند به نتایج عکس بیانجامد و باعث شود روحیه ملی‌گرایی ایرانی‌ها تقویت شده و آنها حول محور نظام حاکم در این کشور جمع شوند.