«نوسازی حمل و نقل، نفس تازه شهر »؛ شعار امسال هفته هوای پاک

به گزارش خبرگزاری مهر، در تقویم رسمی کشورمان، ۲۹ دی ماه به عنوان «روز ملی هوای پاک» ثبت شده است.

به همین مناسبت، هفته جاری به عنوان «هفته هوای پاک» گرامی داشته می‌شود. شعار هفته هوای پاک در سال جاری «نوسازی حمل و نقل، نفس تازه شهر» نام‌گذاری شده است.

مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، روزشمار هفته هوای پاک به شرح زیر است:



یکشنبه ۲۸ دی ماه، با عنوان عوارض سبز، صنعت مسئول و هوای پاک

دوشنبه ۲۹ دی ماه، با عنوان صنعت سبز و هوای پاک

سه‌شنبه ۳۰ دی ماه، با عنوان حمل و نقل سبز، نفس تازه برای شهر

چهارشنبه ۱ بهمن ماه، با عنوان حکمرانی کارآمد، اجرای قانون هوای پاک

پنج‌شنبه ۲ بهمن ماه، با عنوان هوای پاک و مشارکت‌های مردمی‌