به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست خبری شانزدهمین جشنواره فیلم عمار صبح امروز یکشنبه ۲۸ دی با حضور مرضیه هاشمی دبیر جشنواره، سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره و محمدحسین صبوری دبیر اجرایی این جشنواره در مسجد جامع ابوذر تهران برگزار شد.
در رسانه باید واقعیت را بیان کرد
هاشمی دبیر این جشنواره در آغاز این نشست با اشاره به ناآرامیهای اخیر کشور گفت: دیدن مساجد و قرآنهای سوخته دردناک است. پیشتر در اخبار از کشورهای لیبی و غزه شنیده بودم اما هرگز فکر نمیکردم ۲ هزار و ۵۰۰ مسجد در جمهوری اسلامی ایران سوزانده شود. به عنوان آمریکاییای که مسلمان شدهام و به حضور در جمهوری اسلامی افتخار میکنم فکر میکنم که باید با جوانان صحبت کرد تا آگاه شوند. بسیاری از هنرمندان کشورهای مختلف دنیا میترسیدند تا در جشنواره شرکت کنند. مردمان در کانادا و آمریکا با سر دادن شعار فلسطین آزاد به زندان میافتادند. من در آمریکا بزرگ شدهام و در شرایط مشابه امکان نداشت نیروهای امنیتی اسلحه جنگی نداشته باشند و با تانکها به خیابان نروند.
وی افزود: ما در رسانه وظیفه داریم تا واقعیت ماجرا را آشکار کنیم. آمریکاییها و اسرائیلیها اهل ظلم هستند و تشنه خون ایرانیها هستند. همه ما باید یکی باشیم و رهبر ما هم بر وحدت تاکید دارد. اگر بیدار نشویم ممکن است اوضاع بدتر شود. در روز دوشنبه دیدیم مردم جمهوری اسلامی ایران چقدر هوشیار هستند. اعتراض به مشکلات اقتصادی ربطی به سوخته شدن مساجد و اتوبوسها ندارد.
وی عنوان کرد: امیدوارم شانزدهمین جشنواره عمار پلهای برای روشنی بیشتر مردم است. بیش از ۷۰۰ اثر از ۱۱ کشور دریافت کردیم و بسیاری دیگر هم میخواستند تا در جشنواره شرکت کنند اما از ترس شرکت نکردند. تعداد آثار نسبت به پارسال سه برابر شده است و در میان شرکتکنندگان هنرمندانی از عراق، لبنان، یمن، بحرین، سوریه، پاکستان، افغانستان، اردن، مراکش و بریتانیا حضور دارند.
عمار نمودی از قدرت نرم ایران است
در ادامه خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره با اشاره به محل برگزاری این نشست خبری بیان کرد: در قرآن صریحاً دستور داده شده است که روزهای الهی را به جامعه یادآوری کنید. مسجد ابوذر تهران از مکانهایی است که در تاریخ معاصر کشور ما یکی از این روزهای الهی را یادآوری میکند. تا به امروز این مسجد یادآور مقاومت مردم ایران در برابر فتنههای دهه ۶۰ بود و یادآور این نکته بود که کید الهی بر کید دشمنان چیره است. روزی در این مسجد دشمنان تروریست تلاش کردند تا انقلاب اسلامی را از نعمت یکی از رهبران فکری خود محروم کنند اما این هدف آنها توسط سنت الهی به زمین خورد و سالها است که مردم ایران از رهنمودهای رهبر انقلاب بهره میبرند. اتفاقی که الان هم برای مسجد ابوذر رخ داده ظرفیتی دارد تا یک ایام الهی دیگر را به یاد مردمان جامعه ما بیاورد و به عنوان نمادی از روزگاری که مردم ایران در برابر سختترین فتنههای نظام سلطه پیروز شدند تبدیل شود.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب در دیدار ۱۹ دی تذکر دادند که انقلاب اسلامی توانست مبتنی بر قدرت نرم خود بر رژیم پهلوی پیروز شود و استعمار را از این کشور بزداید. امروز این مردم تنها قدرت نرم ندارند و از حیث قدرت نرم و قدرت سخت به مقابله با دشمن میپردازند. جشنواره عمار خود یکی از نمودهای قدرت نرم انقلاب اسلامی است و امکان گردهمایی علاقهمندان به گفتمان انقلاب اسلامی را فراهم میکند. از سوی دیگر جشنواره عمار فرصتی است تا انعکاس بخشهایی از قدرت نرم و قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران را ببینیم و عمار شاهد مثالهایی است که بسیاری از ادعاهای جریان روشنفکری و دشمنان خارجی را باطل میکند. عدهای تلاش دارند تا نشان دهند جامعه ایران افسرده و از حرکت ایستاده است، این افراد را به دیدن آثار جشنواره دعوت میکنم. این جشنواره برای نشان دادن پویایی جامعهای است که همه توانش صرف مقابله با فتنهها نمیشود و متکی بر خود به سوی آرمانهای تاریخی خود در حرکت است. آثار بخش «رویای ایرانی» جشنواره، دلها را به حرکت نخبگان و دانشمندان جوان این سرزمین به سوی قلهها گرم میکند.
خورشیدی بیان کرد: ویژگی دیگری که در جشنواره عمار بازنمایی میشود حضور آحاد مردم در جایی است که جمهوری اسلامی به آنها نیاز دارد و آثار بخش ۱۲ روزه نشانگر حضور غیرتمندانه مردم ایران است. حتی برخی پیشنهاد میکنند سال آینده ۲ جشنواره عمار داشته باشیم و جشنی هم در سالگرد جنگ ۱۲ روزه برگزار کنیم. این جشنواره فرصتی است تا نشان دهد جمهور مردم امروز در صحنه است و جامعه را به سمت آرمانها حرکت میدهد. در حوزه آسیبشناسی جامعه هم هنرمندان انقلابی دست پری دارند و آثار بخش نقد درونگفتمانی و پیگیری مسأله عدالت نشان میدهد که نگاهها و بیانها دقیقتر و هنریتر شده است. از عموم نخبگان جامعه و استادان دعوت میکنم تا در برابر جریان سازماندهی شده دشمن آرایش تهاجمی بگیریم. امروز نیاز داریم تا هر کسی با هر توان و ابتکاری همافزایی ایجاد کند. همه ما موظفیم هر امکانی را به خرج دهیم. در جشنواره عمار همینطور تلاش میکنیم تا به مسأله مواجهه با خط رسانهای تطهیر پهلوی بپردازیم؛ مسألهای که نشانگر ضعف دشمن و ضرورت حضور ما است. از سوی دیگر فکر میکنم باید با ابزار هنر به حکمرانی کشور کمک کنیم. امام راحل میگوید هنر دینی، هنری است که مسأله اجتماعی با با پیچیدگیهایش بیان میکند. در پایان از دبیرخانه جشنواره که به رغم مسائل مالی با انگیزه به کار خود ادامه دادند متشکرم. رهبری فرمودند نگذارید جشنواره عمار لحظهای متوقف شود.
اجازه ندادیم چراغ رویداد خاموش شود
پس از آن صبوری دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به رسالت این جشنواره بیان کرد: آنچه در بیست و دوم دی در تشییع شهدا رخ داد روایت فتح است و همین اتفاق در جشنواره عمار نیز رخ خواهد داد. از دوم بهمن افتتاحیه جشنواره برگزار میشود و جشنواره تا ۹ بهمن که تاریخ اختتامیه است ادامه خواهد داشت. اکرانهای ما در سینما بهمن تهران در پنج نوبت برگزار میشود. امسال ۳ هزار و ۴۰ اثر در بخشهای مختلف داشتیم که ۳۰۰ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرد و این آثار امروز در وبسایت رسمی جشنواره معرفی خواهند شد. در کنار برنامه اصلی جشنواره ۴۰ اثر را در قالبهای مختلف اکران خواهیم کرد و امسال دو سانس ویژه ناشنوایان نیز خواهیم داشت.
دبیر اجرایی جشنواره عمار افزود: در کنار هفته اکران مرکزی، اکران آنلاین جشنواره هم در سامانه عماریار برقرار است و آثار اکران شده با تاخیر یک روزه در دسترس قرار میگیرند. نظر به استقبال هنرمندان در بخش فیلم کوتاه و فیلم نیمهبلند، سانس فیلم کوتاه و فیلم نیمهبلند را به شکل متمرکز در یک یا دو روز خواهیم داشت تا تماشای این آثار و گردهمایی هنرمندان هموارتر شود. به سبب بیمهریهایی که به جشنواره وجود داشت تلاش کردیم تا جشنواره برقرار بماند و به آثار متعهد باشیم. این جشنواره حاصل زحمت افراد مختلف دبیرخانه است و لحظهای اجازه ندادیم تا چراغ این رویداد خاموش شود. برنامه اکرانها هم تا روز سهشنبه منتشر خواهد شد.
در ادامه خورشیدی گفت: تجلیل و قدردانی از علیرضا دبیر و بهروز افخمی کارگردان سینما برنامهای است که در دستور کار قرار دارد.
صبوری نیز درباره پویش آثار موبایلی جشنواره بیان کرد: بخش ویژهای خواهیم داشت که به گزارش روایی و تصویری حوادث اخیر میپردازد و جایزهای ویژه در افتتاحیه خواهد داشت. البته در این بخش آثار جنگ ۱۲ روزه نیز حضور مهمی دارند. جایزهای نیز برای اثری درباره شهدای حوادث اخیر خواهیم داشت.
خورشیدی درباره تاخیر جشنواره و بخشهای جدید اضافه شده اظهار کرد: تاخیر جشنواره ارادی نبود و امکانش را نداشتیم تا ایام ۹ دی را به جشنواره اختصاص دهیم. نگاه ما به جشنواره عمار محفلی برای گردهمایی هنرمندان گفتمان انقلاب اسلامی است. بخشی از ایدههای ما به میدان فعالیت فرهنگی انقلاب اسلامی معطوف است. جایزه ویژه مرتبط با فتنه اخیر حاصل تلاش فعالان رسانهای در ایام اخیر است و از وظایف عمار رصد مسائل و دغدغههای هنرمندان انقلابی است. اینگونه قابی برای بهتر دیدهشدن کارها فراهم میشود.
هاشمی نیز در پایان با اشاره به بخش بینالملل جشنواره گفت: به دلیل محدودیت پروازها زمان برگزاری رویداد فانوس هنوز معلوم نیست.
آثار شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در موضوعات «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی»، «نهضت جهانی مستضعفین و نظم جدید جهانی»، «آرمان روحالله»، «ملت قهرمان»، «اتحاد مقدس»، «عدالت»، «رویای ایرانی»، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی» و «دانشگاه؛ دژ دانش» با یکدیگر به رقابت میپردازند.
نظر شما