معرفی نامزدهای شانزدهمین جشنواره فیلم عمار

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار اسامی نامزدهای مسابقه افتتاحیه این جشنواره را در ۳ بخش «فیلمنامه»، «داستانی» و مستند اعلام کرد.

فیلمنامه

هیئت داوران شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش «فیلمنامه» متشکل از امین صدیقی، سید مجتبی قافله باشی، حجت احمدی‌زر فیلم‌نامه‌های «امانتی»، «گنج دریا»، «رفاقت برقی»، «قطار بیمارستانی»، «امیرخیز» و «آقا صمد» را به عنوان نامزدهای این بخش معرفی کردند.

همچنین اسامی آثار «داستانی» راه‌یافته به بخش مسابقه اختتامیه در قالب‌های «داستانی بلند»، «داستانی کوتاه»، «داستانی نیمه بلند» و «سریال» به شرح زیر است:

داستانی بلند

در بخش داستانی بلند فیلم‌های «شکلات ششم» ساخته سید مهدی میرغیاثی، «دستار» ساخته محمدرضا دهستانی، «روز خون» ساخته حمیدرضا همتی، «صبح اعدام» ساخته بهروز افخمی، «ناتوردشت» ساخته سیدمحمدرضا خردمندان، «اشک هور» ساخته مهدی جعفری، «خدای جنگ» ساخته حسین دارابی و «اسفند» ساخته دانش اقباشاوی به عنوان آثار راه‌یافته معرفی شدند.

داستانی کوتاه

در بخش فیلم‌های داستانی کوتاه «شبیه خوان» ساخته رامین امیری فرد، «آخر خط» ساخته مسعود عجمی، «بیستمین نفر» ساخته سید ابراهیم حسینی، «این خانه مال من است» ساخته شهاب شریف، «خرده روایت ها (شهید احمد کاظمی در سفر به روسیه)» ساخته جمال احمدی، «بَیتورا» ساخته فرج صالحی، «سرلخت» ساخته علی صالحی، «دینگو» ساخته محسن عباسی، «سهمیه و ۴-۳-۲-۱» ساخته حسن خورشیدی، «خواستگاری» ساخته حسین نژادموسی، «زیر چشمان خدا، تا آسمان» ساخته ابوالفضل ساعی مهربانی، «کاپر» ساخته مطهره جعفری، «برای که؟» ساخته مهدی طاهریان، «سوئیت» ساخته محمدمهدی قاسمی، «ابراهیم» ساخته صادق ابراهیمی، «روایت هزاره» ساخته اصغر عباسی مهرآبادی، «تا صبح» ساخته الهام هادی‌نژاد، «اینجا فروشی نیست» ساخته معین روح‌الامینی، «قاصد» ساخته مهدی خاکسار، «قاب» ساخته محمد برزویی، «مشق هر روز» ساخته امیر رویینی، «اینستای مادربزرگ» ساخته حنانه سراجی، «جایی نمی‌رویم» ساخته محمدحسین بابایی و امیرمحمد بکان، «طبقه دوم» ساخته ریحانه‌‎السادات هاشمی، «نزدیکتر» ساخته محمدرضا اربابی، «بیست سالگی» ساخته سید امیر سیدان، «پنج سین» ساخته حسین فرقدان، «صبرانه(راز شیرین)» ساخته علی قطرانی، «بی‌درد» ساخته حانیه باستان، «قهوه خونه» ساخته ایمان ایزی، «تاثیر» ساخته حسین مخلصیان، «ح.سین.ی.نون» ساخته وحید پاکزاد، «امیرعلی، روایت جمهور(مرد قانون)» ساخته امیرمحمد مروی، «به همین سادگی» ساخته علیرضا سرمدی، «پیام بر» ساخته سجاد انتظاری، «دیمیت» ساخته علی لاوری، «دزد، برای سمانه» ساخته حسین رستم‌پور، «دفترچه شنا» ساخته یاسر پارسا، «تاکسی، هایپ» ساخته امیر داساگر، «خون بها» ساخته صدرا سیاح، «کمپوت» ساخته حسین علیزاده و «مامان مرضیه» ساخته سجاد دهنوی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

داستانی نیمه بلند

در بخش فیلم‌های داستانی نیمه بلند آثار «دفتر شصت برگ» ساخته پیام میرتبریزیان، «خاکستر سبز» ساخته علی طادی و محمدمهدی فکریان، «آدمخورا» ساخته الناز عطایی، «مشترک مورد نظر» ساخته حسن خورشیدی، «کاپیتان تورس» ساخته حسین جمشیدی، «راوی» ساخته محمد پایدار، «کبودی» ساخته محمدمهدی رضوانی و «روزی بدون مرگ» ساخته امین گودرزی‌پور به‌عنوان فیلم‌های راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

سریال

در بخش سریال آثار «جایی برای همه (شب یکم)» ساخته سید امیر حمزه جوادی، «شباب»، «مدار(بر سر قرار)» ساخته محمدحسین امامی، «جانان» ساخته علیرضا باغشنی، «آقای قاضی» ساخته سجاد مهرگان، «بچه زرنگ(آقا رضا سنجرانی)» ساخته محمدحسین امانی، «پسران هور» ساخته مهدی جعفری، «بازپرس» ساخته احمد معظمی، «آتش و باد» ساخته مجتبی راعی، «هفت سر اژدها» ساخته ابوالقاسم طالبی، «رخنه» ساخته علی غفاری، «طوبی» ساخته سعید سلطانی، «فراری» ساخته امیر داساگر، «تانک خورها» ساخته پرویز شیخ طادی، «ذهن زیبا» ساخته سیدمحمدرضا خردمندان، «مرهم» ساخته محمدرضا آهنج و «عملیات مهندسی» ساخته سروش محمدزاده به‌عنوان سریال‌های راه‌یافته به این بخش مسابقه اعلام شدند.

مستند

آثار مستند راه‌یافته به مسابقه اختتامیه جشنواره عمار در بخش‌های «عدالت»، «اتحاد مقدس»، «ملت قهرمان»، «تاریخ سیاسی»، «آرمان روح‌الله»، «جنگ اقتصادی»، «رویای ایرانی»، «جنگ فرهنگی»، «نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی»، «تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس»، «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» و «دانشگاه دژدانش» اعلام شدند.

بخش عدالت

در بخش «عدالت» آثار مسخ کراسی ساخته امیر کمالی الموتی و محمدرضا افتخاری، «قلمدار» ساخته حمیدرضا مقصودی، «چگونه بانک بزنیم؟» ساخته محمدحامد نوروزی، «مشارکت در قتل شبه عمد» ساخته محمدحسین ابوالحسنی، «آبدزدک» ساخته سیدمحمدیوسف جلالی و «نان کامل» ساخته محمدجواد حبیبی و مسعود محمدی به‌عنوان آثار راه‌یافته اعلام شدند.

بخش اتحاد مقدس

در بخش «اتحاد مقدس» «موتورسواران» ساخته مسعود دهنوی، «ستاره شد(صلابت بی‌انتها)» ساخته سیدرضا منتظری، «مقاوم شهر» ساخته محمدسبحان گودرزی و «علاج» ساخته محمود عزیزی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش ملت قهرمان

در بخش «ملت قهرمان» آثار «خودم می‌بینم» ساخته مهدی لاری، «صف واحد» ساخته مصطفی کیاء، «فرزندان سبلان(مثل آن پرنده)، فرزندان سبلان(در سایه صمد)» ساخته حسن ساجدی، «بزرگراه همت(سرزمین توانگران)» ساخته محمدرضا محب آل عبا، «گل چین، رزم روستا» ساخته علیرضا باغشنی، «در سایه‌سار درخت» ساخته مهدی ناظریان، «غریبه‌ای در روستا» ساخته مراد نظری، «جادر» ساخته صادق ایرانمنش، «حاج حسین» ساخته محمدجواد شیخعلیشاهی و «پاره تن(بانی وصل)» ساخته رضوانه فتحی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش تاریخ سیاسی

در بخش «تاریخ سیاسی» آثار «حادثه در کاخ» ساخته سیدحسن یوسفی، «بوتراب» ساخته سیدرضا صافی، «محافظ» ساخته محسن اسلام‌زاده، «فراز(آقای ایرانشهر)» ساخته حسین الهام، «هزار و یک روز انقلاب» ساخته علی صفارهرندی، «عبای سوخته» ساخته مهدی فارسی، «تا آخرین نفس، آذربایجان آتاسی(پدر آذربایجان)» ساخته حسین پالیزدار، «آقای وزیر» ساخته علی تک‌روستا، «دادستان» ساخته صادق حسین‌پور، «من جلال آل احمد هستم» ساخته علی اکبری، «آستیگمات» ساخته مهدی آگاه‌منش و «مردی برای تمام فصول» ساخته سیدمحمدمهدی دزفولی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش آرمان روح‌الله

در این بخش آثار «به‌خاطر یک مشت دلار» ساخته علی میرزاده، «به وقت عشا» ساخته علیرضا کنگاوری و «من مقصرم» ساخته محمد عقیلی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش جنگ اقتصادی

در این بخش آثار «به وقت جهاد» ساخته علی زهیری، «مربی» ساخته علی رحمانیان، «نقطه صفر(مهندسی اراده)» ساخته سعید سبحانی، «من تروریست نیستم» ساخته محسن اسلام‌زاده، «همسایه شمالی(راز بزرگ)» ساخته محسن مقصودی و داوود مبصری و «ذوب اراده» ساخته مهرداد خاکی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش رویای ایرانی

در این بخش آثار «امید فضا» ساخته حسین نژادموسی، «رویا نیست» ساخته امیر مظلومی و محمدمهدی ایوبی، «کشنده طبیعی، مارال» ساخته محمدرضا گودرزی‌مهر، «زنگ امید(کدهای روشنایی)» ساخته میثم ملکی‌پور، «کاتالیست» ساخته دامون جوادی، «ققنوس» ساخته فرشاد یحیایی، «نامه خونین» ساخته سیدمسعود آستانداری و «همسایه شمالی(داستان اتم)» ساخته محسن مقصودی و داوود مبصری به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش جنگ فرهنگی

در این بخش آثار «همه چیز برای همیشه» ساخته محمدحسن یادگاری، «یکی از ما(آشتی کنان)» ساخته تینا صفاهیه، «آقا سیدمحسن» ساخته میلاد امینی موحد، «میکروفن قرمز» ساخته یحیی ابوترابی، «ترنس کشی» ساخته محسن آقایی، «زیر یک آسمان» ساخته محمد علی ابراهیمی، «متا گیتا» ساخته امیرحسین کشمیری، «زنی که شلوار پوشید» ساخته محمدمهدی خالقی و «نغمه حیات» ساخته محمدسعید غدیریان به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی

در این بخش آثار «پیدایم کن» ساخته محمد مصلحی، «ماجرای اروپا» ساخته محمدمهدی خالقی و محمدرضا دهستانی، «ما فرو نمی‌ریزیم» ساخته میلاد مهرجو، «حزب‌الله از سایه تا قدرت» ساخته حسن وزیرزاده، «وکیل ساخته» سیامک مختاری، «ماجرای نیمه شب» ساخته مهدی مطهر، «فرهادتر» ساخته فرج ساخته صالحی، «شاهین‌های جولان» ساخته محمدرضا کمیلی، «تاوان فراموشی» ساخته مجید رستگار، «مهمانی تمام است» ساخته محمد مجیدپور، «سوره‌ی صنعا» ساخته احسان شادمانی، «عبرت» ساخته میلاد خوشنواز، «شواغیر» ساخته مهیار فاتح‌نیا، «ژرتوا(قربانی)» ساخته مجید رستگار، «الضیف» ساخته محسن فائضی و «دوبرو» ساخته سیده مرضیه یثربی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش تاریخ فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس

در این بخش آثار «عمق میدان» ساخته علی شهاب الدین و محمدعلی یزدان پرست، «مثل مالک» ساخته امیر عسگری، «آشنای سنگر» ساخته عباس احمدزاده، «یک از هزار» ساخته روح‌الله توکلی، «ستاره‌های خرمشهر» ساخته سیدمصطفی سیدالحسینی، «زنده باد جهاد» ساخته پیام تاجی، «سنگر روایت» ساخته محمدعلی ابراهیمی، «کنگره» ساخته محسن علم الهدی، «تولد یک فرمانده» ساخته محمد رحمانی، «رو به آفتاب» ساخته امیر اسرافیلی، «ایستاده در کنار تایمز» ساخته سیدمصطفی موسوی تبار، «جنگ چهره زنانه دارد» ساخته حمیدرضا بهوندی، «آقا مهدی» ساخته علی تک روستا، «راه قلن بر» ساخته محسن اسلام‌زاده و «صفا» ساخته سیدعباس سیدنژاد به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب

در این بخش آثار«۲۸۸ ساعت» ساخته محمدامین سروری، «پیروزی اراده» ساخته میلاد خوشنواز، «روزی روزگاری تابستان» ساخته احسان آجرلو، «مجاهدان کهنز» ساخته حسین احمدی، «طلبه رشید» ساخته محمدمهدی عابدی و محمدمهدی نظری، «ساختمان شیشه‌ای» ساخته حسین پالیزدار، «دوربین‌های خاموش» ساخته محمدرضا گودرزی مهر، «رایان» ساخته فاطمه باقری چیزه، «میاندار» ساخته حسن کریمی، «تا آخرین عمود» ساخته محمدمهدی حبیبی و «برقرار» ساخته حسین احمدی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

بخش دانشگاه دژدانش

در این بخش آثار «صدای خاموش (صدای دانشگاه)» ساخته حسین خورشیدی، «کارت پستال» ساخته حامد واعظ‍‌پور و «از دانشگاه تا دانشگاه» ساخته ابوذر رحیمی به‌عنوان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه اعلام شدند.

اختتامیه شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار، نهم بهمن‌ در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار می‌شود.